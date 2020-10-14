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Бабарико: никакого диалога на встрече в СИЗО не было

14.10.2020 13:11 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Диалог возможен, когда стороны находятся в равных условиях. Об этом заявил рассказал адвокатам Александру Пыльченко, Наталье Мацкевич и Дмитрию Лаевскому эск-кандидат в президенты и бывший банкир Виктор Бабарико. Они посетили своего подзащитного в СИЗО КГБ 12 и 13 октября. 

По его мнению, диалогом можно назвать разговор, в котором участники находятся в равных условиях, в частности, на свободе. Поэтому первое условие – это освобождение заключенных участников встречи.

Кроме того, должен быть равный доступ к информационному полю, а это не может быть исполнено при нахождении участников разговора под стражей. За столом должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества.

Поэтому никаких договоренностей в ходе встречи не достигнуто, передает TUT.BY.

«Виктор Бабарико считает, что диалог возможен, но при определенных условиях, первое из которых - освобождение участников встречи из заключения. Кроме того, Виктор Бабарико подчеркивает, что «мы помним обо всех других политических заключенных», и без их освобождения также невозможно ведение диалога. Позиция Виктора Бабарико по политическим вопросам, несмотря на длительное заключение, не изменилась», - отметили защитники экс-банкира.

Бабарико заявил также, что участники встречи не передавали никому полномочий на диалог или заявление от их имени в прессе. Как известно, Юрий Воскресенский изменения ему меры пресечения выступил на БТ и озвучил предложение заняться разработкой проекта новой Конституции.

По словам экс-банкира, Воскресенский не был членом штаба Бабарико, как и другие координаторы по районам, он не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения, и никогда не получал от Бабарико каких-либо поручений, как и не вел с Бабарико индивидуальных разговоров. Поэтому Воскресенский - неуполномоченное лицо.

 
 
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Диалог возможен, когда стороны находятся в равных условиях.
 
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