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Бабарико: никакого диалога на встрече в СИЗО не было

14.10.2020 13:53 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Диалог возможен, когда стороны находятся в равных условиях. Об этом заявил рассказал адвокатам Александру Пыльченко, Наталье Мацкевич и Дмитрию Лаевскому эск-кандидат в президенты и бывший банкир Виктор Бабарико. Они посетили своего подзащитного в СИЗО КГБ 12 и 13 октября. 

По его мнению, диалогом можно назвать разговор, в котором участники находятся в равных условиях, в частности, на свободе. Поэтому первое условие – это освобождение заключенных участников встречи.

Кроме того, должен быть равный доступ к информационному полю, а это не может быть исполнено при нахождении участников разговора под стражей. За столом должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества.

Поэтому никаких договоренностей в ходе встречи не достигнуто, передает TUT.BY.

«Виктор Бабарико считает, что диалог возможен, но при определенных условиях, первое из которых - освобождение участников встречи из заключения. Кроме того, Виктор Бабарико подчеркивает, что «мы помним обо всех других политических заключенных», и без их освобождения также невозможно ведение диалога. Позиция Виктора Бабарико по политическим вопросам, несмотря на длительное заключение, не изменилась», - отметили защитники экс-банкира.

Бабарико заявил также, что участники встречи не передавали никому полномочий на диалог или заявление от их имени в прессе.

По словам экс-банкира, Воскресенский не был членом штаба Бабарико, как и другие координаторы по районам, он не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения, и никогда не получал от Бабарико каких-либо поручений, как и не вел с Бабарико индивидуальных разговоров. Поэтому Воскресенский - неуполномоченное лицо.

Напомним, Александр Лукашенко 10 октября лично приехал в СИЗО КГБ, чтобы поговорить с политическими заключенными, существование которых ни он сам, ни его система никогда не признавали в Беларуси.

По итогам встречи Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба выступили на БТ. Воскресенский сообщил, что президент поручил готовить предложения по изменении конституции. Рабцевич после встречи сказал, что «диалог состоялся», у теперь у него в планах создание IT-компании в ПВТ.

 
 
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Диалог возможен, когда стороны находятся в равных условиях.
 
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