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Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Беларуси

14.10.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против белорусских чиновников, об этом сообщает Государственный секретариат по экономическим делам конфедерации.

© CC BY 2.0 / Thijs ter Haar / European Union Flags 2
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Индивидуальные дополнительные санкции были введены Брюсселем 2 октября, в список вошли граждане Беларуси, причастные, по мнению ЕС, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования на выборах президента 9 августа.

Санкционный список в отношении ряда белорусских чиновников властями Швейцарии был составлен в 2006 году и несколько раз корректировался. Теперь он дополнился еще 40 фамилиями.

Ограничительные меры подразумевают блокировку финансовых активов и запрет на въезд в Швейцарию. Они вступили в действие 13 октября.

Напомним, что Швейцарская Конфедерация не входит ни в Европейский Союз, ни в еврозону, однако с 2008 года входит в шенгенскую зону.

Причины санкций

Выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, на втором месте оказалась Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением силы не раз разгоняли силовики.

© REUTERS / YVES HERMAN
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Страны Европы осудили действия белорусских властей. В начале октября Евросоюз в собственном Официальном журнале опубликовал список из 44 белорусских чиновников, против которых введены персональные санкции. В него, в частности, вошли глава МВД Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ермошина. Сам президент Беларуси Александр Лукашенко в данный список не был включен.

В понедельник, 12 октября, стало известно, что Евросоюз готов ввести санкции против президента Беларуси, если ситуация в республике не изменится.

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Теги: Минск
 
 
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Ограничительные меры включают в себя блокировку финансовых активов и запрет на въезд в страну 40 белорусских граждан.
 
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