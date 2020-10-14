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Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Беларуси
14.10.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 окт – Sputnik. Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против белорусских чиновников, об этом сообщает Государственный секретариат по экономическим делам конфедерации.
Индивидуальные
Санкционный список в отношении ряда белорусских чиновников властями Швейцарии был составлен в 2006 году и несколько раз корректировался. Теперь он дополнился еще 40 фамилиями.
Ограничительные меры подразумевают блокировку финансовых активов и запрет на въезд в Швейцарию. Они вступили в действие 13 октября.
Напомним, что Швейцарская Конфедерация не входит ни в Европейский Союз, ни в еврозону, однако с 2008 года входит в шенгенскую зону.
Причины санкций
Выборы президента
© REUTERS / YVES HERMAN
Страны Европы осудили действия белорусских властей. В начале октября Евросоюз в собственном Официальном журнале опубликовал список из 44 белорусских чиновников, против которых введены персональные санкции. В него, в частности, вошли глава МВД Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ермошина. Сам президент Беларуси Александр Лукашенко в данный список
В понедельник, 12 октября, стало известно, что Евросоюз
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Ограничительные меры включают в себя блокировку финансовых активов и запрет на въезд в страну 40 белорусских граждан.
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