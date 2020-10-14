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Политолог рассказал, как Лукашенко может перехватить инициативу у оппозиции
14.10.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 окт – Sputnik. Александру Лукашенко стоит опасаться поддержки своих оппонентов на внешнем контуре ― с западной и южной стороны, а не в России, заявил на радио Sputnik российский политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
© AFP 2020 / SERGEI GAPON
"Представители оппозиционно настроенного белорусского сегмента присутствуют в Москве довольно давно, кстати, в свое время, их частично сюда выдавил сам Лукашенко. Все, что было "пророссийское" ― уехало сюда за малым исключением", ― отметил Абзалов.
По мнению собеседника Sputnik, официальные белорусские власти могут "перехватить повестку у оппозиции, лишь начав оперативно проводить конституционную реформу на территории Беларуси, чтобы больше нигде не было альтернативных площадок".
"Мы видим попытки оппонентов Лукашенко выстроить коммуникации не только с представителями российской оппозиции, но и с провластными сегментами, просто "обрубать" эти коммуникации, с технологической точки зрения, довольно не эффективно", ― рассуждает эксперт.
В то же время недавняя
"Безусловно, Бабарико как оппонент более комфортен для Лукашенко, чем Тихановская", ― резюмирует Абзалов.
Напомним, члены белорусского оппозиционного Координационного совета
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В частности, Богрецов заявил в интервью изданию заявил о том, что белорусскую оппозицию в России видят "немножко неправильно ― очень много стереотипов накладывается насчет того, кто мы и чего мы хотим". За 26 лет только один, по сути, канал информации — государственный, и мы даже удивлены, как сильно в нас сейчас здесь заинтересованы, добавил представитель КС.
Ранее Родненков, являющийся пресс-секретарем Координационного совета и покинувший Беларусь в начале сентября, находился на Украине, а Богрецов, старший вице-президент крупнейшей белорусской IT-компании EPAM, – в Минске.
Специальный
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