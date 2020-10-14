Политолог рассказал, как Лукашенко может перехватить инициативу у оппозиции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Александру Лукашенко стоит опасаться поддержки своих оппонентов на внешнем контуре ― с западной и южной стороны, а не в России, заявил на радио Sputnik российский политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Представители оппозиционно настроенного белорусского сегмента присутствуют в Москве довольно давно, кстати, в свое время, их частично сюда выдавил сам Лукашенко. Все, что было "пророссийское" ― уехало сюда за малым исключением", ― отметил Абзалов.

По мнению собеседника Sputnik, официальные белорусские власти могут "перехватить повестку у оппозиции, лишь начав оперативно проводить конституционную реформу на территории Беларуси, чтобы больше нигде не было альтернативных площадок".

"Мы видим попытки оппонентов Лукашенко выстроить коммуникации не только с представителями российской оппозиции, но и с провластными сегментами, просто "обрубать" эти коммуникации, с технологической точки зрения, довольно не эффективно", ― рассуждает эксперт.

В то же время недавняя встреча Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ "и выглядит как попытка перехватить повестку, показывая, что конституционная реформа идет, что в ней могут участвовать и оппозиционеры", отмечает собеседник.

"Безусловно, Бабарико как оппонент более комфортен для Лукашенко, чем Тихановская", ― резюмирует Абзалов.

Политика Абзалов: Лукашенко стоит опасаться поддержки своих оппонентов не в России

Напомним, члены белорусского оппозиционного Координационного совета Антон Родненков и Максим Богрецов накануне прибыли в Москву .чтобы провести переговоры с представителями аналитических и экспертных кругов ,сообщило издание " КоммерсантЪ ".

В частности, Богрецов заявил в интервью изданию заявил о том, что белорусскую оппозицию в России видят "немножко неправильно ― очень много стереотипов накладывается насчет того, кто мы и чего мы хотим". За 26 лет только один, по сути, канал информации — государственный, и мы даже удивлены, как сильно в нас сейчас здесь заинтересованы, добавил представитель КС.

Ранее Родненков, являющийся пресс-секретарем Координационного совета и покинувший Беларусь в начале сентября, находился на Украине, а Богрецов, старший вице-президент крупнейшей белорусской IT-компании EPAM, – в Минске.

Специальный Координационный совет был создан в Беларуси по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. 19 августа совет собрался впервые, были выбраны члены президиума и принята резолюция. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту формирования Координационного совета по статье "Призывы к захвату власти" УК Беларуси. Дело расследует Следственный комитет.

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