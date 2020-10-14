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Путин поддержал идею снятия санкций с ряда предприятий Украины
14.10.2020 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина разрешить поставки в РФ с ряда украинских предприятий.
© Sputnik / Алексей Дружинин
В начале октября на встрече Путина с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком последний
"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями был очень высоким, это приносило взаимную пользу, выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами", - сказал Путин на совещании с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции.
Он добавил, что "не мы вводили эти ограничения", а "все действия с нашей стороны носят только ответный характер".
"Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", - сказал Путин в ответ на предложение Мишустина дать разрешение на поставки оборудования и продукции на рынок РФ для компании "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.
"Хорошо, пожалуйста. Давайте, я согласен. Тем более, что если вы считаете, правительство считает, что это возможно и пойдет не во вред нашим производителям, почему нет? Хорошо, договорились", - сказал президент.
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Российский премьер-министр Мишустин предложил разрешить поставки оборудования и продукции на рынок РФ для компании "Брацлав", Барского машиностроительного...
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