Путин поддержал идею снятия санкций с ряда предприятий Украины

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина разрешить поставки в РФ с ряда украинских предприятий.

В начале октября на встрече Путина с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком последний попросил российского лидера рассмотреть возможность частичного снятия санкций в отношении украинских предприятий. Тогда же президент РФ заявил, что поручит главе правительства изучить этот вопрос.

"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями был очень высоким, это приносило взаимную пользу, выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами", - сказал Путин на совещании с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции.

Он добавил, что "не мы вводили эти ограничения", а "все действия с нашей стороны носят только ответный характер".

"Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", - сказал Путин в ответ на предложение Мишустина дать разрешение на поставки оборудования и продукции на рынок РФ для компании "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

"Хорошо, пожалуйста. Давайте, я согласен. Тем более, что если вы считаете, правительство считает, что это возможно и пойдет не во вред нашим производителям, почему нет? Хорошо, договорились", - сказал президент.