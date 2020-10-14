МИД Беларуси назвал указ Зеленского об IT-специалистах недружественным шагом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Беларусь рассматривает указ президента Украины Владимира Зеленского об IT-специалистах как недружественный шаг, говорится в заявлении МИД республики.

В начале октября Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь". Документ направлен на развитие инвестиционного потенциала Украины.

Согласно этому указу, срок временного пребывания на территории Украины предпринимателей, а также специалистов высокой квалификации (прежде всего – из IT-сферы) из Беларуси должен быть увеличен до 180 дней. Данная мера также распространяется на членов семей этих граждан. Кроме того, кабмин Украины должен внедрить проект по упрощению процедуры получения вида на жительство для указанных категорий граждан Беларуси. Предполагается также, что будет предусмотрена возможность сократить срок получения таких документов до трех дней – без необходимости покидать территорию Украины.

Недружественный шаг

"Указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь", - заявили в белорусском МИД.

В министерстве добавили, что документ "подрывает доверие в двусторонних отношениях". Кроме того, указ идет вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной, а также межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан Республики Беларусь и Украины, работающих за пределами своих государств.

"В этой связи украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью", - добавили в МИД.

Право на ответные меры

В МИД заявили, что белорусская сторона не желает нанести ущерб дружеским отношениям с Украиной и не намерена переходить "красные черты". Вместе с тем, официальный Минск "оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами".