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В Кыргызстане опровергли заявления об отставке президента Жээнбеков
14.10.2020 19:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 окт – Sputnik. Пресс-служба президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова опровергла заявления о его отставке в течение трех дней, сообщает
© Sputnik / Алексей Майшев
Сегодня президент провел в Бишкеке встречу с новым премьер-министром Садыром Жапаровым. По данным пресс-службы, на встрече "премьер озвучил свое требование – президент должен уйти в отставку сегодня вечером".
"Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет право оставлять покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству", — рассказала Стамалиева.
По ее словам, Жээнбеков подчеркнул, что придерживается озвученной ранее позиции: он покинет пост главы государства "после того, как вернет страну в правовое поле".
"После проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны", - уточнила Стамалиева.
В беседе с
В Кыргызстане 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
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В пресс-службе президента Кыргызстана напомнили слова главы государства о том, что он готов уйти "после того, как страна встанет на путь законности".
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