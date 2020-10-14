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В Кыргызстане опровергли заявления об отставке президента Жээнбеков

14.10.2020 19:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Пресс-служба президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова опровергла заявления о его отставке в течение трех дней, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиеву.

© Sputnik / Алексей Майшев
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Сегодня президент провел в Бишкеке встречу с новым премьер-министром Садыром Жапаровым. По данным пресс-службы, на встрече "премьер озвучил свое требование – президент должен уйти в отставку сегодня вечером".

"Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет право оставлять покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству", — рассказала Стамалиева.

По ее словам, Жээнбеков подчеркнул, что придерживается озвученной ранее позиции: он покинет пост главы государства "после того, как вернет страну в правовое поле".

"После проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны", - уточнила Стамалиева.

В беседе с РИА Новости она обратила внимание, что "ни в одном заявлении президента Жээнбекова и сообщениях пресс-службы главы государства не было указано конкретной даты и дня уходя с должности".

В Кыргызстане 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.

Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

 
Теги: Минск
 
 
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В пресс-службе президента Кыргызстана напомнили слова главы государства о том, что он готов уйти "после того, как страна встанет на путь законности".
 
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