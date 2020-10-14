Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Киев отказался рассматривать проект "дорожной карты" по урегулированию выход из переговорного тупика саботируется, заявил полпред РФ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов.

В среду в режиме видеоконференции состоялось очередной заседание ТКГ.

В среду в режиме видеоконференции состоялось очередной заседание ТКГ.

Секретность переговоров

"Украина и ОБСЕ по-прежнему настаивают на том, чтобы переговоры в Минске были секретными. ОБСЕ подготовила к сегодняшнему заседанию проект правил об информационном сопровождении переговорного процесса. Однако в предложенной редакции проект не может быть поддержан участниками заседания", - заявил Грызлов журналистам.

По его словам подробная позиция представителей Киева известна: от других требовать конфиденциальности, "а самим ее не соблюдать".

Грызлов подчеркнул, что российская сторона настаивает на "безусловном, максимально открытом и полном информационном сопровождении работы контактной группы".

Если бы украинские переговорщики, добавил Грызлов, на самом деле хотела конфиденциальности, то они разобрались бы с постоянным искажением информации о ходе переговоров и достигнутых договоренностях со своей стороны.

"Понятно, что киевская власть хотела бы замолчать свою вину и свою ответственность за конфликт. Но это невозможно. Никакие предвыборные метания Киева не снимут ответственность за внутриукраинский кризис", - резюмировал Грызлов.

Киев саботирует выход из переговорного тупика

Грызлов рассказал, что сегодня на заседании контактной группы было рассмотрено предложение по разблокированию минского переговорного процесса.

"В целях скорейшего и всеобъемлющего урегулирования внутриукраинского конфликта и определения последовательности шагов в политической, экономической, гуманитарной сферах и сфере безопасности в соответствии с минскими соглашениями было предложено поручить рабочей группе по политическим вопросам обеспечить доработку представленного проекта соответствующего плана действий (дорожной карты). Было предложено согласовать данный документ к следующему заседанию трехсторонней контактной группы 28 октября 2020 года", - сказал Грызлов.

Однако украинская сторона дорабатывать этот проект. "Украинская сторона даже отказалась этот план рассматривать, предложив работать по модернизации минских соглашений, что равноценно отказу от их выполнения", - уточнил Грызлов.