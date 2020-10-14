ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин обеспокоен наличием боевиков с Ближнего Востока в Карабахе

15.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с участием боевиков с Ближнего Востока в военных действиях в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Пресс-служба МИД РФ
Лавров: договоренность о перемирии в Карабахе соблюдается не в полной мере

В начале октября стало известно о готовящейся переброске в Карабах сирийских наемников, поддерживаемых Турцией. Армения в свою очередь заявила, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков.

Сегодня российский лидер провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа состоялась по инициативе официальной Анкары.

"Президент России выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Путин подчеркнул необходимость "солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы".

"Высказана надежда, что Турция как член Минской группы ОБСЕ внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", - добавили в Кремле.

Путин и Эрдоган подтвердили важность гуманитарного перемирия, о котором стороны договорились в Москве 10 октября.

В свою очередь пресс-служба турецкого лидера заявила, что Эрдоган заявил Путину о необходимости решения карабахского конфликта в рамках как Минской группы ОБСЕ, так и двусторонних отношений.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса по Карабаху.
 
Новости дня
Новости политики
 
Воскресенкий рассказал о предложенных Лукашенко поправках в Конституцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика