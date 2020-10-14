Путин обеспокоен наличием боевиков с Ближнего Востока в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с участием боевиков с Ближнего Востока в военных действиях в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Кремля.

В начале октября стало известно о готовящейся переброске в Карабах сирийских наемников, поддерживаемых Турцией. Армения в свою очередь заявила, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков.

Сегодня российский лидер провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа состоялась по инициативе официальной Анкары.

"Президент России выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Путин подчеркнул необходимость "солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы".

"Высказана надежда, что Турция как член Минской группы ОБСЕ внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", - добавили в Кремле.

Путин и Эрдоган подтвердили важность гуманитарного перемирия, о котором стороны договорились в Москве 10 октября .

В свою очередь пресс-служба турецкого лидера заявила, что Эрдоган заявил Путину о необходимости решения карабахского конфликта в рамках как Минской группы ОБСЕ, так и двусторонних отношений.