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Путин обеспокоен наличием боевиков с Ближнего Востока в Карабахе
15.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с участием боевиков с Ближнего Востока в военных действиях в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Кремля.
Пресс-служба МИД РФ
В начале октября стало известно о готовящейся переброске в Карабах сирийских наемников, поддерживаемых Турцией. Армения в свою очередь заявила, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков.
Сегодня российский лидер провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа состоялась по инициативе официальной Анкары.
"Президент России выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.
Путин подчеркнул необходимость "солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы".
"Высказана надежда, что Турция как член Минской группы ОБСЕ внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", - добавили в Кремле.
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В свою очередь пресс-служба турецкого лидера заявила, что Эрдоган заявил Путину о необходимости решения карабахского конфликта в рамках как Минской группы ОБСЕ, так и двусторонних отношений.
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Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса по Карабаху.
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