Воскресенкий рассказал о предложенных Лукашенко поправках в Конституцию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт ― Sputnik. Во время встречи Лукашенко заявил, что поводом его визита в СИЗО стало интервью Воскресенского государственному телевидению.

О том, как проходила встреча Александра Лукашенко с оппозицией Игорь Воскресенский рассказал в четверг в эфире телеканала ОНТ. По словам экс-координатора объединенного штаба, все было добровольно, но до входа белорусского лидера в комнату никто не знал, что именно произойдет. Также Воскресенский подробно рассказал, о чем именно говорили участники встречи.

"Первым номером предлагали ограничение количества сроков избрания президентом двумя. Вторым вопросом шло укрепление независимости судебной системы. Суд присяжных, это то, что прозвучало на встрече с президентом. Перераспределение полномочий губернаторов. Выборность мэров и руководителей административно-территориальных единиц всех уровней", – рассказал он.

Также участники круглого стола предложили, чтобы народ активнее участвовал в этом процессе, как минимум "до уровня губернаторов". А руководители регионов – уже прерогатива президента, считает Воскресенский.

"Прозвучало предложение о закреплении конституционного статуса Всебелорусского народного собрания как полномочного и представительного органа, который подводит итоги и направляет, какой-то фарватер определяет движение в последующем направлении", – добавил Воскресенский.

По его словам, на встрече обсуждался самый широкий круг вопросов, Лукашенко их тоже выслушал, но очень активно оппонировал по ряду моментов. При этом некоторые инициативы Лукашенко неожиданно для участников даже поддержал, но Воскресенский "не уполномочен о них говорить".

Что было на встрече в СИЗО

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября встретился в СИЗО КГБ с экс-претендентом на пост главы республики Виктором Бабарико и другими фигурантами уголовных дел, которые были заведены в предвыборный период и после президентской кампании. Встреча продолжалась четыре с половиной часа. Все это время ее участники обсуждали конституционную реформу.

Адвокат Колесниковой Александр Пыльченко в эфире "Эхо Москвы" рассказал, что его подзащитную посетили двое мужчин, которые предложили ей пообщаться с президентом. Колесникова, по словам адвоката, заявила, что оставаться в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми.

Telegram-канал "Пул Первого" отреагировал на заявление Пыльченко и сообщил, что данную информацию решил подтвердить или опровергнуть.

"Вот какой ответ мы получили: на встречу ее не приглашали", – сообщает Telegram-канал.

В сообщении со ссылкой на других участников встречи также отмечается, что присутствующие до прибытия президента не знали, куда и для чего их привезли.

Результаты "диалога с властью"

Уже субботу арестованному блогеру Сергею Тихановскому разрешили позвонить жене Светлане. Супруги в последний раз общались четыре месяца назад.

На следующий день двум собеседникам президента – бизнесмену и политологу Юрию Воскресенскому и директору минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения.

Стало известно, что Рабцевич возвращается к работе в PandaDoc. А Воскресенский намерен подготовить поправки в Конституцию.

Адвокат Максим Знак, назвавший встречу не переговорами, а обменом мнений, был переведен в другую камеру. Его защитники отмечают, что условия содержания ухудшились.

Виталий Шкляров пожаловался, что давно не был в бане, ее организовали для всех участников встречи с Александром Лукашенко. По его словам, всем дали спокойно помыться и пообщаться между собой.

В понедельник Минский городской суд принял решение не изменять меру пресечения экс-банкиру Виктору Бабарико – он останется под стражей.

Уголовное дело о призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета Генеральная прокуратура Беларуси возбудила 19 августа. Колесникова является одной из трех обвиняемых по данному делу , двое других – ее соратники, адвокаты Максим Знак и Илья Салей. Им предъявлено обвинение по статье, максимальная санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Колесникова содержится под стражей в следственной тюрьме в Жодино, суд оставил ее там до 8 ноября.

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