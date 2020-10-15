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Левченко продлили арест на трое суток
15.10.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 окт – Sputnik. Белорусской баскетболистке Елене Левченко продлили арест на 72 часа, сообщил Sputnik друг баскетболистки.
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"Лена сегодня в 7:20 (по минскому времени) должна была выйти, мы ждали ее, но задержание продлили на 72 часа. Ее адвокат сейчас разбирается, что произошло", - сказал собеседник агентства.
Известную баскетболистку задержали 30 сентября в Национальном аэропорту Минск за совершение административного правонарушения. Суд Ленинского района столицы
Елена Левченко – одна из самых известных и титулованных белорусских баскетболисток. Девушка дважды побеждала на чемпионате России и Кубке России, выигрывала чемпионат Литвы, трижды завоевывала бронзу Евролиги, занимала третье место на чемпионате Европы в составе легендарной сборной под руководством Анатолия Буяльского. В прошлом году она лишилась ставки в национальной команде.
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Титулованная белорусская баскетболистка Елена Левченко должна была выйти на свободу сегодня, но суд неожиданно продлил срок административного ареста.
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