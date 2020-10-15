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Левченко продлили арест на трое суток

15.10.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Белорусской баскетболистке Елене Левченко продлили арест на 72 часа, сообщил Sputnik друг баскетболистки.

© Photo : Александра Ситникова/ Вконтакте
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"Лена сегодня в 7:20 (по минскому времени) должна была выйти, мы ждали ее, но задержание продлили на 72 часа. Ее адвокат сейчас разбирается, что произошло", - сказал собеседник агентства. 

Известную баскетболистку задержали 30 сентября в Национальном аэропорту Минск за совершение административного правонарушения. Суд Ленинского района столицы назначил ей 15 суток ареста.

Елена Левченко – одна из самых известных и титулованных белорусских баскетболисток. Девушка дважды побеждала на чемпионате России и Кубке России, выигрывала чемпионат Литвы, трижды завоевывала бронзу Евролиги, занимала третье место на чемпионате Европы в составе легендарной сборной под руководством Анатолия Буяльского. В прошлом году она лишилась ставки в национальной команде.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Митинги несогласных с результатами выборов проходят каждую неделю, в которых участвуют в том числе спортсмены, к которым впоследствии применяются меры воздействия.

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Теги: Минск
 
 
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Титулованная белорусская баскетболистка Елена Левченко должна была выйти на свободу сегодня, но суд неожиданно продлил срок административного ареста.
 
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