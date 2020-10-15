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Семь районов вокруг Карабаха и "казанская формула"

15.10.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Объясняем, о чем речь:

Более 10 лет назад по инициативе Москвы для разрешения карабахского конфликта была разработана так называемая "казанская формула". Она предполагала перемирие ценой взаимных уступок. Стороны практически согласовали ее, но так и не подписали.

Согласно ей, Армения должна передать Азербайджану семь районов вокруг Карабаха. В ходе войны начала 90-х здесь был создан так называемый "пояс безопасности". Баку считает их оккупированными территориями. 

© Sputnik
Карабах благодарен России и Минской группе за посреднические усилия

В будущем Ереван планировал обменять их на признание независимости Нагорного Карабаха. Российское предложение было более реалистичным – обменять их на безопасность.

По "казанской формуле" Нагорный Карабах получает временный статус и начинаются переговоры о статусе постоянном.

Еще один камень преткновения в переговорах Баку и Еревана – Лачинский коридор. 6-километровая горная дорога связывает Армению и Нагорный Карабах (общей границы у них нет). Армения согласна отдать 7 районов Азербайджану только при условии сохранения этого коридора. Баку категорически не согласен.

Нынешняя ситуация в Карабахе может привести к реализации "казанской формулы". Этого настойчиво требует Россия. Это один из редких вопросов, по которому ЕС и Вашингтон не спорят с Москвой.

 
 
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В интервью радио Sputnik Лавров рассказал о возможном политическом выходе из карабахского конфликта. При этом упоминал передачу сначала пяти, а потом еще двух районов...
 
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