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Семь районов вокруг Карабаха и "казанская формула"
15.10.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Объясняем, о чем речь:
Более 10 лет назад по инициативе Москвы для разрешения карабахского конфликта была разработана так называемая "казанская формула". Она предполагала перемирие ценой взаимных уступок. Стороны практически согласовали ее, но так и не подписали.
Согласно ей, Армения должна передать Азербайджану семь районов вокруг Карабаха. В ходе войны начала 90-х здесь был создан так называемый "пояс безопасности". Баку считает их оккупированными территориями.
В будущем Ереван планировал обменять их на признание независимости Нагорного Карабаха. Российское предложение было более реалистичным – обменять их на безопасность.
По "казанской формуле" Нагорный Карабах получает временный статус и начинаются переговоры о статусе постоянном.
Еще один камень преткновения в переговорах Баку и Еревана – Лачинский коридор. 6-километровая горная дорога связывает Армению и Нагорный Карабах (общей границы у них нет). Армения согласна отдать 7 районов Азербайджану только при условии сохранения этого коридора. Баку категорически не согласен.
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