Источник материала: Sputnik Беларусь

Новополоцкий завод "Нафтан" функционирует в штатном режиме, все сотрудники находятся на работе, заявил заместитель гендиректора по производству ОАО "Нафтан" Сергей Алтухов в интервью Sputnik Беларусь.

"Все трудовые коллективы выполняют производственные задания. Мы работаем, мы загружены, поэтому никаких в этом плане необычных вещей у нас не происходит ", – сообщил Алтухов.

Что происходило на "Нафтане"

В августе в сети появилось видеообращение инициативной группы сотрудников "Нафтана". Работники грозили начать забастовку в случае, если власти страны и руководство завода не выполнят ряд их требований. В частности, это отставка Александра Лукашенко и проведение новых выборов с привлечением международных наблюдателей.

Протестные заявления активистов озвучила начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова. Под открытым обращением подписались 3238 человек при общей численности сотрудников примерно в 10,5 тысячи.

© Sputnik / Сергей Пушкин "Нафтан" функционирует в штатном режиме, все сотрудники находятся на работе, заявил замгендиректора по производству ОАО "Нафтан" Сергей Алтухов.

Новополоцкий "Нафтан" – один из крупнейших нефтехимических комплексов Беларуси. Основные поставщики сырья на предприятие – нефтяные российские компании. Свыше 60 % продукции "Нафтана" идет на экспорт.

Спустя некоторые время лидер протеста Бритикова заявила, что забастовка на "Нафтане" незаконна и призвала "горячие головы" остановиться. При этом она не уволена и до сих пор продолжает работать на предприятии.

Забастовка – инициатива маленькой группы, а не всего коллектива

"Какая-то маленькая группа что-то хочет – это не значит, что весь коллектив ее будет поддерживать. На предприятии забастовок не намечается. Завод работает планомерно, выполняет свои задачи", – сказал в беседе со Sputnik заместитель начальника ремонтного производства Иван Гордеев.

© Sputnik / Сергей Пушкин Последствия забастовки будут плачевными для работников завода и городской экономики, считает заместитель начальника ремонтного производства Иван Гордеев

Он подчеркнул, что его сотрудникам "различные акции, митинги и демонстрации" ни к чему. По его словам, последствия забастовки будут плачевными как для работников завода, так и для экономики города.

"Если люди бастуют, значит, они не получают заработную плату. У каждого есть семьи, дети. Я не представляю, как они будут… Если ремонтное производство будет бастовать, перестанет работать завод, потому что оборудование требует непрерывного ремонтного обслуживания, диагностики. А этим всем занимается у нас централизованно ремонтная служба. И те работы, которые необходимы для поддержания этого оборудования, другие подразделения просто не смогут сделать", - рассуждает он.

По мнению Гордеева, в настоящее время атмосфера в коллективе завода спокойная, между руководством и рабочими есть взаимопонимание.

Белорусским предприятиям снова брошен вызов из-за границы

Накануне экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская, которая почти сразу после выборов покинула республику, предъявила властям страны "ультиматум". Она заявила, что 25 октября в Беларуси начнется забастовка всех предприятий, если требования оппозиции не будут выполнены.

В Генеральной прокуратуре республики заявили, что "ультиматуму" Тихановской властям Беларуси об отставке Лукашенко и забастовке предприятий может быть дана правовая оценка.

В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, на которых по данным ЦИК победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать эти результаты и призвала граждан к уличным протестам , а предприятия страны – к забастовкам. На ряде заводов были образованы стачечные комитеты, но полномасштабная забастовка не состоялась. Сейчас белорусские государственные предприятия работают в обычном режиме.

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