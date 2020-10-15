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Президент Кыргызстана ушел в отставку
15.10.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 окт - Sputnik. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Sputnik / Алексей Майшев
О том, что он написал заявление о сложении полномочий, стало известно в четверг.
В своем обращении к народу по этому поводу он заявил, что "текущая ситуация близка к двустороннему конфликту".
"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - отметил он.
Речь об отставке президента велась с 14 октября после того, как премьер-министром страны был
Пресс-служба главы государства
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Протесты в Кыргызстане
В Кыргызстане 5 октября
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
Новые требования
После того, как президент объявил о своем решении, сторонники премьера страны выдвинули новое требование - отставку парламента, об этом сообщил
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Переговоры об отставке Сооронбая Жээнбековна начались 14 октября после назначения нового премьер-министра республики.
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