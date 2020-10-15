Президент Кыргызстана ушел в отставку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт - Sputnik. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

О том, что он написал заявление о сложении полномочий, стало известно в четверг.

В своем обращении к народу по этому поводу он заявил, что "текущая ситуация близка к двустороннему конфликту".

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - отметил он.

Речь об отставке президента велась с 14 октября после того, как премьер-министром страны был назначен Садыр Жапаров . Тогда премьер пообещал, что будет добиваться отставки Жээнбекова, что "является требованием народа".

Пресс-служба главы государства заявляла , что Жээнбеков готов покинуть пост, но уйдет только "после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны".

Протесты в Кыргызстане

В Кыргызстане 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов , которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек , один погиб. Премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.

Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

Новые требования

После того, как президент объявил о своем решении, сторонники премьера страны выдвинули новое требование - отставку парламента, об этом сообщил Sputnik Кыргызстан .

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