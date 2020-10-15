Канада расширила санкционный список по Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Канада обновила санкционный список против белорусских властей, включив в него еще 31 фамилию, сообщается на сайте министерства иностранных дел Канады.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и нескольких членов белорусского правительства – всего 11 человек.

"После принятия первого набора адресных санкций в координации с Соединенным Королевством 29 сентября правительство Канады сегодня включает в список еще 31 белорусского чиновника, подпадающего под действие Положений о специальных экономических мерах (Беларусь)", – говорится в сообщении канадского МИД.

В министерстве пояснили, что расширение санкционного списка "принимается в координации с недавними действиями, предпринятыми Европейским союзом и США".

Солидарность с белорусским народом

"Эти дополнительные санкции вводятся в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в Беларуси. Цель состоит в том, чтобы поддерживать международное давление на правительство Беларуси, чтобы найти мирное решение нынешнего кризиса путем переговоров", – добавили в МИД.

Санкции, как заявили в МИД, "подчеркивают широкую международную оппозицию полному игнорированию правительством Беларуси основных принципов демократии и уважения прав человека".

Как пояснил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, "сегодняшние действия поддерживают более широкие международные усилия по поиску дипломатического решения кризиса в Беларуси".

"Демонстрируя нашу твердую решимость в отношении санкций, мы укрепляем нашу коллективную способность оказывать давление на правительственных чиновников в Беларуси, чтобы те прислушались к требованиям белорусского народа. Канада по-прежнему солидарна с народом Беларуси, который борется за восстановление прав человека и достижение демократии в своей стране", - заключил министр.

В новый список попали:

Александр Михайлович Алешкевич Александр Вячеславович Астрейко Александр Быков Ирина Александровна Целиковец Олег Анатольевич Чернышев Михаил Александрович Домарнацкий Ольга Леонидовна Дорошенко Андрей Васильевич Галенка Максим Александрович Гамола Андрей Анатольевич Гуржий Светлана Петровна Кацубо Владимир Викторович Калач Калиновский Сергей Алексеевич Геннадий Аркадьевич Казакевич Сергей Николаевич Хоменко Александр Владимирович Конюк Александр Михайлович Лосякин Олег Владимирович Маткин Максим Яковлевич Михович Игорь Анатольевич Плышевский Марина Юрьевна Рахманова Реуцкий Дмитрий Васильевич Александр Святославович Шепелев Олег Николаевич Шуляковский Олег Леонидович Слижевский Иван Юрьевич Соколовский Сергей Евгеньевич Теребов Валерий Павлович Вакульчик Анатолий Анатольевич Васильев Александр Павлович Васильев Леонид Журавский