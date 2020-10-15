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Канада расширила санкционный список по Беларуси
15.10.2020 16:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 окт – Sputnik. Канада обновила санкционный список против белорусских властей, включив в него еще 31 фамилию, сообщается на
© Sputnik / Валерий Мельников
29 сентября
"После принятия первого набора адресных санкций в координации с Соединенным Королевством 29 сентября правительство Канады сегодня включает в список еще 31 белорусского чиновника, подпадающего под действие Положений о специальных экономических мерах (Беларусь)", – говорится в сообщении канадского МИД.
В министерстве пояснили, что расширение санкционного списка "принимается в координации с недавними действиями, предпринятыми Европейским союзом и США".
Солидарность с белорусским народом
"Эти дополнительные санкции вводятся в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в Беларуси. Цель состоит в том, чтобы поддерживать международное давление на правительство Беларуси, чтобы найти мирное решение нынешнего кризиса путем переговоров", – добавили в МИД.
Санкции, как заявили в МИД, "подчеркивают широкую международную оппозицию полному игнорированию правительством Беларуси основных принципов демократии и уважения прав человека".
Как пояснил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, "сегодняшние действия поддерживают более широкие международные усилия по поиску дипломатического решения кризиса в Беларуси".
"Демонстрируя нашу твердую решимость в отношении санкций, мы укрепляем нашу коллективную способность оказывать давление на правительственных чиновников в Беларуси, чтобы те прислушались к требованиям белорусского народа. Канада по-прежнему солидарна с народом Беларуси, который борется за восстановление прав человека и достижение демократии в своей стране", - заключил министр.
В новый список попали:
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В обновленный "черный список" попали бывший генпрокурор Александр Конюк, министр юстиции Олег Слижевский и первый замминистра МВД Геннадий Казакевич.
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