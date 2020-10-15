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В Минске задержали сотрудника правозащитной организации, наблюдавшего за Маршем людей с инвалидностью
15.10.2020 16:17 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 15 октября. В Минске задержали сотрудника просветительского правозащитного учреждения "Офис по правам людей с инвалидностью" Олега Граблевского, который осуществлял наблюдение за проходящим сейчас Маршем людей с инвалидностью, сообщил на своей странице в "
По состоянию на 15.25 около 100 человек — участников марша шли по левой стороне проспекта Независимости в направлении Октябрьской площади.
Среди собравшихся на акцию есть инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у станции метро "Пушкинская" — у него ампутирована ступня. Некоторых людей с ограниченными возможностями сопровождают родные и близкие.
В районе гостиницы "Минск" задержали двух человек — силовики выхватили их из колонны и посадили в микроавтобус, однако неясно, были это люди с инвалидностью или сопровождающие.
Участники марша скандировали "Это наш город!", в колонне — два бело-красно-белых флага.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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В Минске задержали сотрудника правозащитной организации, наблюдавшего за Маршем людей с инвалидностью
Минск, 15 октября. В Минске задержали сотрудника просветительского правозащитного учреждения "Офис по правам людей с инвалидностью" Олега Граблевского, который...
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