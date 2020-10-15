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МИД РФ: белорусы не нуждаются в инструкциях из чужой столицы

15.10.2020 17:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии, который призвал ЕС ввести санкции против Александра Лукашенко.

"Уверены, что белорусы не нуждаются в инструкциях ни из Берлина, ни из какой-либо чужой столицы, чтобы прийти к согласию по волнующим их общественно значимым вопросам. Агрессивные интервенции коллективного Запада во внутриполитические процессы третьих стран неизменно приводят к появлению новых кризисных очагов на мировой карте", – сказала Захарова на брифинге в четверг. 

МИД РФ
Запад пытается создать "нарыв" на постсоветском пространстве – МИД РФ

Напомним, глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее призвал ЕС ввести персональные санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. По мнению Мааса, более активные меры необходимы, так как "репрессии против демонстрантов в Беларуси продолжаются".

15 октября санкционный список по Беларуси уже расширила Канада. В обновленный "черный список" попали бывший генпрокурор Александр Конюк, министр юстиции Олег Слижевский и первый замминистра МВД Геннадий Казакевич.

Отношения с соседними странами накалились после президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных с тем, что на выборах победил Александр Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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Москва призывает главу МИД ФРГ воздержаться от вмешательства во внутренние дела Беларуси.
 
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