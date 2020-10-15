МИД РФ: белорусы не нуждаются в инструкциях из чужой столицы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии, который призвал ЕС ввести санкции против Александра Лукашенко.

"Уверены, что белорусы не нуждаются в инструкциях ни из Берлина, ни из какой-либо чужой столицы, чтобы прийти к согласию по волнующим их общественно значимым вопросам. Агрессивные интервенции коллективного Запада во внутриполитические процессы третьих стран неизменно приводят к появлению новых кризисных очагов на мировой карте", – сказала Захарова на брифинге в четверг.

Напомним, глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее призвал ЕС ввести персональные санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. По мнению Мааса, более активные меры необходимы, так как "репрессии против демонстрантов в Беларуси продолжаются".

15 октября санкционный список по Беларуси уже расширила Канада. В обновленный "черный список" попали бывший генпрокурор Александр Конюк, министр юстиции Олег Слижевский и первый замминистра МВД Геннадий Казакевич.

Отношения с соседними странами накалились после президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных с тем, что на выборах победил Александр Лукашенко.

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