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МИД РФ: белорусы не нуждаются в инструкциях из чужой столицы
15.10.2020 17:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 окт – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии, который
"Уверены, что белорусы не нуждаются в инструкциях ни из Берлина, ни из какой-либо чужой столицы, чтобы прийти к согласию по волнующим их общественно значимым вопросам. Агрессивные интервенции коллективного Запада во внутриполитические процессы третьих стран неизменно приводят к появлению новых кризисных очагов на мировой карте", – сказала Захарова на брифинге в четверг.
Напомним, глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее призвал ЕС ввести
15 октября санкционный список по Беларуси
Отношения с соседними странами накалились после президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. С того момента в стране продолжаются
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Москва призывает главу МИД ФРГ воздержаться от вмешательства во внутренние дела Беларуси.
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