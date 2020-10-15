|
Жапаров будет исполнять обязанности президента Кыргызстана
15.10.2020 18:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 окт – Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров будет исполнять обязанности президенты страны, сообщает
© Sputnik / Сергей Гунеев
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в четверг в своем обращении к народу заявил, что принял решение подать в отставку с поста главы государства. Согласно закону, обязанности президента должен исполнять спикер парламента Канат Исаев.
Вместе с тем, Исаев отказался исполнять обязанности президента.
"Полномочия президента и премьер-министра передали мне", — сказал Жапаров.
Протесты в Кыргызстане
В Кыргызстане 5 октября вспыхнули
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
Новые требования
После того, как президент объявил о своем решении, сторонники премьера страны выдвинули новое требование - отставку парламента, об этом сообщил Sputnik Кыргызстан.
Митингующие не расходятся. Возле госрезиденции собрались около 1500 человек.
Реакция Москвы на события в Бишкеке
Ситуация в Кыргызстане уникальна, ее нельзя сравнивать с другими странами и поведением политиков там, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"В данном случае однозначно, что в каждой отдельно взятой стране ситуация является уникальной и должна соответствующим образом расцениваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли отставка Жээнбекова послужить примером для политиков в других странах, где может сложиться похожая ситуация.
Москва, по его словам, продолжает контакты с Бишкеком на уровне посольств и МИД.
"Контакты осуществляются. Работает и наше посольство, и министерство иностранных дел. Контакты осуществлялись и будут осуществляться. Естественно, что это очень близкий наш партнер", - констатировал Песков.
Вместе с тем, Россия приостановила финансовую помощь Бишкеку, посчитав, что отставка президента и роспуск парламента нарушают договоренность о сохранении политической стабильности в Кыргызстане.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обязанности главы государства по закону должны были перейти спикеру парламента Канату Исаеву, но он отказался и подал в отставку.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)