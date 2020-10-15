Жапаров будет исполнять обязанности президента Кыргызстана

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров будет исполнять обязанности президенты страны, сообщает Sputnik Кыргызстан .

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в четверг в своем обращении к народу заявил, что принял решение подать в отставку с поста главы государства. Согласно закону, обязанности президента должен исполнять спикер парламента Канат Исаев.

Вместе с тем, Исаев отказался исполнять обязанности президента.

"Полномочия президента и премьер-министра передали мне", — сказал Жапаров.

Протесты в Кыргызстане

В Кыргызстане 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов , которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек , один погиб. Премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.

Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

Новые требования

После того, как президент объявил о своем решении, сторонники премьера страны выдвинули новое требование - отставку парламента, об этом сообщил Sputnik Кыргызстан.

Митингующие не расходятся. Возле госрезиденции собрались около 1500 человек.

Реакция Москвы на события в Бишкеке

Ситуация в Кыргызстане уникальна, ее нельзя сравнивать с другими странами и поведением политиков там, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"В данном случае однозначно, что в каждой отдельно взятой стране ситуация является уникальной и должна соответствующим образом расцениваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли отставка Жээнбекова послужить примером для политиков в других странах, где может сложиться похожая ситуация.

Москва, по его словам, продолжает контакты с Бишкеком на уровне посольств и МИД.

"Контакты осуществляются. Работает и наше посольство, и министерство иностранных дел. Контакты осуществлялись и будут осуществляться. Естественно, что это очень близкий наш партнер", - констатировал Песков.

Вместе с тем, Россия приостановила финансовую помощь Бишкеку, посчитав, что отставка президента и роспуск парламента нарушают договоренность о сохранении политической стабильности в Кыргызстане.