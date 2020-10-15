ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жапаров будет исполнять обязанности президента Кыргызстана

15.10.2020 18:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров будет исполнять обязанности президенты страны, сообщает Sputnik Кыргызстан.

© Sputnik / Сергей Гунеев
Президент Кыргызстана ушел в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в четверг в своем обращении к народу заявил, что принял решение подать в отставку с поста главы государства. Согласно закону, обязанности президента должен исполнять спикер парламента Канат Исаев.

Вместе с тем, Исаев отказался исполнять обязанности президента.

"Полномочия президента и премьер-министра передали мне", — сказал Жапаров.

Протесты в Кыргызстане

В Кыргызстане 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.

Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

Новые требования

После того, как президент объявил о своем решении, сторонники премьера страны выдвинули новое требование - отставку парламента, об этом сообщил Sputnik Кыргызстан.

Митингующие не расходятся. Возле госрезиденции собрались около 1500 человек.

Реакция Москвы на события в Бишкеке

Ситуация в Кыргызстане уникальна, ее нельзя сравнивать с другими странами и поведением политиков там, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"В данном случае однозначно, что в каждой отдельно взятой стране ситуация является уникальной и должна соответствующим образом расцениваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли отставка Жээнбекова послужить примером для политиков в других странах, где может сложиться похожая ситуация.

Москва, по его словам, продолжает контакты с Бишкеком на уровне посольств и МИД.

"Контакты осуществляются. Работает и наше посольство, и министерство иностранных дел. Контакты осуществлялись и будут осуществляться. Естественно, что это очень близкий наш партнер", - констатировал Песков.

Вместе с тем, Россия приостановила финансовую помощь Бишкеку, посчитав, что отставка президента и роспуск парламента нарушают договоренность о сохранении политической стабильности в Кыргызстане.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обязанности главы государства по закону должны были перейти спикеру парламента Канату Исаеву, но он отказался и подал в отставку.
 
Новости дня
Новости политики
 
МИД РФ: белорусы не нуждаются в инструкциях из чужой столицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика