Алиев и Пашинян о жестокости военной кампании в Нагорном Карабахе и ее итогах

Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент Азербайджана ответил, что главное - оправдать доверие людей и сдержать обещания, а уж как оценят его роль - решит народ. Премьер Армении считает самым важным окончательно разрешить Нагорно-Карабахский конфликт, найти решение, приемлемое для всех сторон.

"Что касается роли в истории, вы знаете, я об этом и раньше никогда не думал, а сейчас тем более. Моя главная задача - это оправдать доверие азербайджанского народа, сдержать те обещания, которые я давал на протяжении всех лет, что я нахожусь на этой должности", - сказал Алиев.

"Это вопрос не личных каких-то личных амбиций. Я хотел бы, чтобы в итоге нагорнокарабахский конфликт был окончательно разрешен на базе компромисса, чтобы мы нашли такое решение, приемлемое для всех сторон – Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана", - заявил Пашинян.

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