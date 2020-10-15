Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 октября. С 9 августа, дня президентских выборов, возбуждено более 400 уголовных дел по фактам совершения преступлений, связанных с нарушением общественного порядка, сообщил генеральный прокурор Андрей Швед. Многие из этих дел уже на стадии завершения предварительного расследования, заявил чиновник телеканалу "Беларусь 1".

"Совместно с правоохранительными органами сейчас принимаются самые решительные меры к тому, чтобы пресекать любые попытки радикальных действий со стороны граждан. Речь идет, например, о фактах блокирования дорожного движения, в первую очередь в столице. Прокуроры ориентировали органы дознания, правоохранителей на то, чтобы максимально повысить оперативность задержания таких лиц, в каждом случае возбуждать уголовные дела, незамедлительно решать вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Хочу сразу сказать, что государственные обвинители по этим делам и по делам, которые связаны с нарушением общественного порядка, ориентированы на поддержание гособвинения в части того, чтобы просить суды назначать максимальные меры наказания", — отметил Швед.

Что касается других заявлений граждан, то по его утверждению, Беларусь — правовое государство, и нет ни одного факта, чтобы заявление гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке. По словам генпрокурора, есть процессуальные сроки, всему свое время, будут приняты законные решения по каждому сообщению.

Правозащитники неоднократно обращали внимание на то, что по фактам насилия со стороны силовиков в отношении участников акций протеста против фальсификации итогов выборов уголовные дела не возбуждаются.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокурор: С 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел по фактам нарушения общественного порядка Минск, 15 октября. С 9 августа, дня президентских выборов, возбуждено более 400 уголовных дел по фактам совершения преступлений, связанных с нарушением...

БелаПАН.