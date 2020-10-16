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Нового президента Кыргызстана могут выбрать в январе
16.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт – Sputnik. Президентские выборы в Кыргызстане могут пройти 17 января 2021 года, а парламентские - 20 декабря этого года, об этом заявила глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Накануне действующий глава государства
Тем не менее в пятницу Исаев сообщил, что отказывается исполнять обязанности президента.
"Я не буду занимать эту должность. Я намерен прилагать максимум усилий для принятия своевременных законов в парламенте", - сказал он.
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Напомним, что после того, как президент объявил о своем решении, сторонники премьера страны выдвинули новое требование - отставку парламента.
Протесты в Кыргызстане
В Кыргызстане 5 октября
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
На фоне массовых протестов в стране было
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Накануне действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку из-за ситуации, сложившейся в стране после парламентских выборов.
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