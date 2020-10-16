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Лукашенко назначил новых судей
16.10.2020 10:25 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Верховный судья Беларуси снят с должности. Уволены также Алексей Левкович и Виталий Кулеш - заместители глав Минского и Гродненского областных судов соответственно.
Главой Верховного суда назначен Игорь Любовицкий, ранее занимавший должность судьи Минского городского суда. Экс-судья ВС Беларуси Руслан Анискевич будет направлен на другую работу.
Об этом говорится в указе, подписанном Александром Лукашенко 15 октября, передает пресс-служба президента.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.
Президент также подписал указ «О присвоении квалификационных классов судьям».
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Верховный судья Беларуси снят с должности. Уволены также Алексей Левкович и Виталий Кулеш - заместители глав Минского и Гродненского областных судов...
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