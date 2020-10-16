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Лукашенко назначил новых судей

16.10.2020 10:25 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Верховный судья Беларуси снят с должности. Уволены также Алексей Левкович и Виталий Кулеш - заместители глав Минского и Гродненского областных судов соответственно.

Главой Верховного суда назначен Игорь Любовицкий, ранее занимавший должность судьи Минского городского суда. Экс-судья ВС Беларуси Руслан Анискевич будет направлен на другую работу.

Об этом говорится в указе, подписанном Александром Лукашенко 15 октября, передает пресс-служба президента.

  • Замглавы Гродненского областного суда назначен Андрей Лихач
  • замглавы Минского областного суда стала Светлана Гончар
  • первым заместителем председателя Минского городского суда – Сергей Николаев
  • замглавы Минского городского суда назначена Ольга Ромашевская.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Президент также подписал указ «О присвоении квалификационных классов судьям».

 
 
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Верховный судья Беларуси снят с должности. Уволены также Алексей Левкович и Виталий Кулеш - заместители глав Минского и Гродненского областных судов...
 
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