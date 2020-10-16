Лукашенко назначил новых судей

Верховный судья Беларуси снят с должности. Уволены также Алексей Левкович и Виталий Кулеш - заместители глав Минского и Гродненского областных судов соответственно.

Главой Верховного суда назначен Игорь Любовицкий, ранее занимавший должность судьи Минского городского суда. Экс-судья ВС Беларуси Руслан Анискевич будет направлен на другую работу.

Об этом говорится в указе, подписанном Александром Лукашенко 15 октября, передает пресс-служба президента.

Замглавы Гродненского областного суда назначен Андрей Лихач

замглавы Минского областного суда стала Светлана Гончар

первым заместителем председателя Минского городского суда – Сергей Николаев

замглавы Минского городского суда назначена Ольга Ромашевская.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Президент также подписал указ «О присвоении квалификационных классов судьям».