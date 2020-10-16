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Розыск Тихановской не попадает под политическое преследование - Песков
16.10.2020 13:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт - Sputnik. Объявление экс-кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской в розыск не попадает под политическое преследование, об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не подпадает", - сказал он, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что преследование Тихановской политически мотивированно.
Экс-кандидат в президенты республики попала в межгосударственный розыск в России в начале октября. Под данным базы МВД РФ, она обвинялась по статье 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Сегодня стало известно, что она обвиняется по части третьей данной статьи, которая подразумевается санкции в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
За что разыскивают Тихановскую
Напомним, что в Беларуси Светлана Тихановская является фигурантом по уголовному делу, возбужденному в отношении членов Координационного совета оппозиции по ч. 1 ст. 361 УК Беларуси, "за публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя республики или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны".
© Sputnik / Виктор Толочко
На прошедших в Беларуси 9 августа
По инициативе Тихановской оппозиция
В настоящее время из членов президиума КС в Беларуси остаются Мария Колесникова, медиатор Лилия Власова и адвокат Максим Знак, которые находятся под стражей. Остальные – экс-дипломат Павел Латушко, бывший лидер стачкома МТЗ
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Экс-кандидат в президенты Беларуси была объявлена в межгосударственный розыск в начале октября, уголовное дело в России против нее не возбуждалось.
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