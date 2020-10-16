Переносить площадку по Донбассу из Минска нет необходимости – посол ФРГ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Переговорную площадку по Донбассу переносить из Минска пока нет необходимости, такое мнение высказала посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен.

Дипломат уточнила, что в связи с событиями в Беларуси "порой возникают разговоры, не стоит ли сменить место проведения переговоров", однако серьезных обсуждений возможности переноса площадки по Донбассу и принятых решений еще не было.

"Сейчас такой необходимости нет, ведь минские переговоры проходят в онлайн-режиме. Это продлится минимум до конца года, а скорее всего, и после того", - сказал Фельдгузен в интервью интернет-изданию "Европейская правда".

Дипломат уточнила, что Беларусь является достаточно удобным местом для встреч, поскольку если площадка будет перенесена в одну из стран ЕС , ряду участников переговоров необходимо будет снимать ограничения на въезд.

Атмосфера изменилась

Фельдгузен отметила, что Украина за последний год стала очень активной в ходе заседаний контактной группы и берет инициативу на себя. Также, по ее словам, в целом изменилась и атмосфера в ходе заседаний - в том числе из-за изменения состава делегаций.

Посол уточнила, что Германия и Франция - страны-члены "нормандской четверки" - не будут привлекаться к работе контактной группы в Минске.

Ситуация и переговоры

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы.

В июле бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе, его там сменил экс-глава государства Леонид Кравчук. После того, как в Беларуси после президентских выборов начались акции протеста, Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Беларуси в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за сохранение Минска как места для переговоров.

Тем не менее, в сентябре заместитель главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников отказался ехать в Минск из-за непризнания Украиной результатов президентских выборов в Беларуси. Однако при этом он уточнил, что на сегодняшний день альтернатив Минску как переговорной площадки нет.

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