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Переносить площадку по Донбассу из Минска нет необходимости – посол ФРГ
16.10.2020 13:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт – Sputnik. Переговорную площадку по Донбассу переносить из Минска пока нет необходимости, такое мнение высказала посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен.
© REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
Дипломат уточнила, что в связи с
"Сейчас такой необходимости нет, ведь минские переговоры проходят в онлайн-режиме. Это продлится минимум до конца года, а скорее всего, и после того", - сказал Фельдгузен в интервью интернет-изданию
Дипломат уточнила, что Беларусь является достаточно удобным местом для встреч, поскольку если площадка будет перенесена в одну из стран ЕС , ряду участников переговоров необходимо будет снимать ограничения на въезд.
Атмосфера изменилась
Фельдгузен отметила, что Украина за последний год стала очень активной в ходе заседаний контактной группы и берет инициативу на себя. Также, по ее словам, в целом изменилась и атмосфера в ходе заседаний - в том числе из-за изменения состава делегаций.
Посол уточнила, что Германия и Франция - страны-члены "нормандской четверки" - не будут привлекаться к работе контактной группы в Минске.
Пресс-служба МИД РФ
Ситуация и переговоры
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы.
В июле бывший президент Украины Леонид
Президент Украины Владимир Зеленский
Тем не менее, в сентябре заместитель главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников
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По мнению дипломата, Украина за последний год стала более активной в ходе заседаний, также в целом изменилась их атмосфера.
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