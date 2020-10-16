СК подтвердил, что Тихановская проходит по делу о Координационном совете

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Отдельные представители оппозиции в составе Координационного совета совершили действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, сообщили в пятницу в Следственном комитете.

"Главным следственным управлением в ходе расследования уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, получены доказательства причинения вреда национальной безопасности Республики Беларусь", – заявили в пресс-службе СК.

В ведомстве подтвердили, что в числе других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках данного дела, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск.

За что разыскивают Тихановскую

На прошедших в Беларуси 9 августа президентских выборах , где, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, Тихановская заняла второе место. После встречи в ЦИК с Лидией Ермошиной и представителями силовых структур 10 августа Тихановская выехала из Беларуси в Литву.

По инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, его расследует СК.

В настоящее время из членов президиума КС в Беларуси остаются Мария Колесникова, медиатор Лилия Власова и адвокат Максим Знак, которые находятся под стражей. Остальные – экс-дипломат Павел Латушко, бывший лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский , сопредседатель незарегистрированной партии БХД Ольга Ковалькова и писатель Светлана Алексиевич – уехали из республики за границу.

13 октября Светлана Тихановская опубликовала заявление в своем Telegram-канале, в котором выдвинула ультиматум к действующей белорусской власти. В нем излагаются три требования оппозиции: "(белорусский лидер Александр – Sputnik) Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены". Также отмечается, что, если до 25 октября требования оппозиции не будут выполнены, "вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом", и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

В Генеральной прокуратуре тогда заявили, что "ультиматуму" Тихановской властям Беларуси об отставке Лукашенко и забастовке предприятий может быть дана правовая оценка.

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