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СК подтвердил, что Тихановская проходит по делу о Координационном совете
16.10.2020 13:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт – Sputnik. Отдельные представители оппозиции в составе Координационного совета совершили действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, сообщили в пятницу в Следственном комитете.
"Главным следственным управлением в ходе расследования уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, получены доказательства причинения вреда национальной безопасности Республики Беларусь", – заявили в пресс-службе СК.
В ведомстве подтвердили, что в числе других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках данного дела, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск.
За что разыскивают Тихановскую
На прошедших в Беларуси 9 августа
© Sputnik / Виктор Толочко
По инициативе Тихановской оппозиция
В настоящее время из членов президиума КС в Беларуси остаются Мария Колесникова, медиатор Лилия Власова и адвокат Максим Знак, которые находятся под стражей. Остальные – экс-дипломат Павел Латушко, бывший лидер стачкома МТЗ
13 октября Светлана Тихановская опубликовала заявление в своем Telegram-канале, в котором
В Генеральной прокуратуре тогда заявили, что "ультиматуму" Тихановской властям Беларуси об отставке Лукашенко и забастовке предприятий может быть дана правовая оценка.
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Уголовное дело было возбуждено Генпрокуратурой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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