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В СК раскрыли подробности уголовного дела Тихановской
16.10.2020 13:59 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск.
Как сообщает СК - за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета.
«В числе других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет», - говорится в сообщении белорусского СК, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Там говорится, что есть доказательства совершения отдельными членами оппозиционного Координационного совета оппозиции действий, «направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».
О Светлане Тихановской
Напомним, что по данным ЦИК, на выборах в Беларуси Александр Лукашенко
19 августа сторонники экс-кандидата в президентыи
В течение двух последних месяцев Тихановская проводит встречи с европейскими дипломатами. 29 сентября она
7 октября
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Экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск. Как сообщает СК - за призывы к действиям, направленным на...
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