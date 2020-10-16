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В СК раскрыли подробности уголовного дела Тихановской

16.10.2020 13:59 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск.

Как сообщает СК - за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета.

«В числе других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет», - говорится в сообщении белорусского СК, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Там говорится, что есть доказательства совершения отдельными членами оппозиционного Координационного совета оппозиции действий, «направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

О Светлане Тихановской

Напомним, что по данным ЦИК, на выборах в Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с результатами выборов: в ходе кампании и голосования было зафиксировано беспрецедентное количество нарушений. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста, которые продолжаются в стране уже больше двух месяцев.

19 августа сторонники экс-кандидата в президентыи утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее для «трансфера власти» в Беларуси. Впоследствии власти задержали и насильно выдворили из страны весь президиум КС

В течение двух последних месяцев Тихановская проводит встречи с европейскими дипломатами. 29 сентября она встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его официального визита в Литву. На встрече глава государства обещал сделать все, что в его силах, чтобы способствовать разрешению политического кризиса в Беларуси. Через неделю, 6 октября, в Берлине с главой Координационного совета белорусской оппозиции встретилась канцлер Германии Ангела Меркель.

7 октября стало известно, что Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указано в базе МВД РФ. Но тогда в белорусском Следственном комитете затруднились ответить на вопрос об этом факте.

 
 
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Экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск. Как сообщает СК - за призывы к действиям, направленным на...
 
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