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Путин предложил продлить ДНСВ на год без всяких условий

16.10.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений  (ДСНВ) без всяких условий на год.

© Sputnik / Илья Питалев
Лавров: договор СНВ умрет из-за односторонних условий США

"У меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ

Он отметил, что это позволит "не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях".

Прекращение договора было бы печальным

По словам российского лидера, есть угроза оставить весь мир без договора СНВ – это будет в высшей степени печально.

"То есть у нас есть полная угроза остаться и оставить, в общем-то, весь мир вообще без этого договора?"- сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

"Да и вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности. Все остальное либо уже разрушено, либо предлагается американцами к прекращению", - ответил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что все предыдущие годы Договор СНВ-3 "работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями".

Получить "внятный ответ" от США

По его словам, в России появились новые системы вооружения, которых нет у США, однако в Москве не отказываются обсуждать эту сторону вопроса.

В этой связи Путин поручил Лаврову получить от США в ближайшее время "какой-нибудь внятный ответ" о перспективах продления договора СНВ.

Глава МИД в свою очередь обещал главе государства выполнить это поручение. "Сделаем как можно скорее, Владимир Владимирович", - сказал он.

США ведут переговоры с РФ по стратегической стабильности на фоне истекающего срока для продления стратегического договора СНВ-3.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский президент поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову получить от Вашингтона "внятный ответ" о перспективе продления договора СНВ.
 
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