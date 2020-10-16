Выборы в Сейм Литвы не так прозрачны, как кажется. Или не кажется?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Владимир Матвеев, Sputnik Литва

Автор еще во время первых дней предварительного голосования обратил внимание на огромные очереди из желающих проголосовать досрочно. Подавляющее большинство этих активных избирателей были молодые люди. По-видимому, студенты столичных вузов, которые временно проживают "на два дома" – в Вильнюсе и "на родине", в поселках и районных центрах. А, как известно, молодежь – потенциальный электорат партий либеральных взглядов.

И вот глядя на эту очередь из молодых людей, которые до темноты и под зонтиками ждали в очереди у мобильных избирательных участков в центре Вильнюса, у автора зародилась крамольная мысль. Нет ли у этой активности двойного дна? Вот сейчас этот молодой человек, возможно студент, проголосует в Вильнюсе, а на выходные поедет к "папе с мамой" и проголосует повторно уже "по месту постоянной прописки".

Эту мысль я тут же прогнал. Мол, мы живем в демократическом государстве, где подобные манипуляции на выборах невозможны! Это вам не соседняя Белоруссия, а где "последний диктатор Европы" побеждает оппонентов с огромным отрывом. В Литве все по-честному на выборах!

Но когда стали появляться результаты голосования, то обнаружилась интересная закономерность. За две политические партии и за их кандидатов по почте проголосовали в два-три раза больше избирателей, чем за других участников выборов. И эти две партии – консерваторы (СО-ХДЛ) и… Партия свободы. Именно их активнее всего пиарил трибун свободной журналистики Андрюс Тапинас. Неужели так действенна агрессивная агитация за гранью фола?

Но буквально на следующий день во время пресс-конференции главы Государственной избирательной комиссии Лауры Матийошайтите один из наблюдателей поведал странную историю. Рассказал, что сначала он проголосовал досрочно, а потом зарегистрировался в системе и получил возможность проголосовать во второй (!) раз. Как такое стало возможным?

Объяснение главы ГИК убило наповал. Оказывается, закон позволяет (!) избирателю проголосовать дважды – досрочно и в день выборов. А вы знали об этом, дорогие читатели-избиратели? Мол, за пару дней какой-то гражданин мог переопределиться в своих предпочтениях, передумать, за кого голосовать, и прийти повторно на избирательный участок. И сколько же таких неустойчивых в своих политических предпочтениях избирателей, которые сегодня голосуют, к примеру, за соцдемов, а уже через день захотели проголосовать за "партию улыбающихся"? Глупость, скажите вы? Но, оказывается, это не глупость, а вполне серьезный момент, о котором, видимо, знает узкий круг, но не знают широкие массы избирателей. Может, во время второго тура поэкспериментируем, дорогой читатель-избиратель?

Глава избиркома Лаура Матийошайтите постаралась побыстрее развеять сомнения спросившего наблюдателя. Она заявила, что законом о выборах эта ситуация рассматривается таким образом: мол, учитывается голос такого избирателя лишь при повторном голосовании, а конверт от него, пришедший по почте, не вскрывается, а значит, первое его мнение (при досрочном голосовании) не учитывается. Ну, а дальше вы, уважаемые, сами додумывайте, что хотите.

И в третий раз крамольные мысли посетили автора колонки, когда он накануне обсуждал результаты первого тура с одним из членов участковой избирательной комиссии. Понятно, что инкогнито.

Я спросил: "А при вскрытии конвертов досрочного голосования по почте вы сверяли фамилию приславшего бюллетень со списком проголосовавших в единый день голосования на данном участке?"

Ответ убил! "Конверты просто вскрыли и положили эти бюллетени в общую кучу с теми, которые достали из опечатанной урны. Никто ничего не проверял", – сказал мой собеседник.

Это был последний пазл в сложной картинке, которая никак не складывалась. Оказывается, можно дважды подать свой голос! Так вот откуда может быть такой прирост голосов избирателей у двух вышеуказанных партий. Достаточно молодых членов этих партий проинструктировать "как надо делать", и вуаля – уверенная победа и прекрасный результат!

А ведь теперь серьезные компании социсследований и институты политических отношений, публиковавшие за неделю до выборов расклад сил, должны повесить замок на свои конторы и больше никогда не заниматься социологией и политологией.

В тех опросах Партия свободы даже не фигурировала в списке тех, которые должны преодолеть пятипроцентный барьер. Ей предрекали чуть более четыре процента голосов. А нате вам – более девяти. Три "мушкетера" (Зуокас, Паулаускас, Жемайтайтис) из партии "Свобода и справедливость" должны были получить подобный результат. А Партии труда предрекали лишь от шести до семи процентов. Но, видимо, картежник-кандидат от Партии труда Антанас Гуога так перетасовал колоду, что и сама партия поднялась на пьедестал почета (третье место в первом туре), и Антанас возглавил список уже избранных в первом туре депутатов-трудовиков. Не кажется ли вам, что очень много странностей в отличиях предсказаний социологов от результатов выборов?

И еще напрашивается вопрос. А почему из литовского избирательного процесса исключили такой момент, как экзит-поллы – опросы на выходе с избирательных участков? Ведь если результаты отличаются от экзит-поллов, то сразу возникает сомнение в правдивости подсчета голосов. А это чревато не только судебными разбирательствами, но и может стать поводом для аннулирования результатов выборов. И такие прецеденты были во многих странах, в США в том числе. Так что отказ ГИК Литвы от организации опросов на выходах с избирательных участков тоже вызывает сомнения в правдивости подсчета голосов избирателей.

Кстати, одним из ярых критиков предварительного голосования "по почте" является президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.