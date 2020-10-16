Депутаты и горожане: в Гродно обсуждают поправки в Конституцию

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 16 окт – Sputnik, Инна Гришук. Какие изменения нужно внести в Конституцию Беларуси, начали обсуждать в Гродно на специально созданных для этих целей "диалоговых площадках".

Как проходили эти встречи и какие предложения там обсуждались, читайте в репортаже Sputnik.

Кто участвовал в диалоге?

Первое мероприятие диалоговой площадки в Гродно проходило в формате круглого стола в университете имени Янки Купалы, главная тема обсуждений – повышение роли местного управления и самоуправления. Чтобы попасть туда, нужно было заранее подать заявку через сайт Гродненского облисполкома, прикрепив предложения и идеи. Участников диалога пускали по заранее составленным спискам. Во вступительном слове модератор мероприятия неоднократно упомянул, что необходимость диалога назрела.

"Обсуждать проблемы нужно не на площадях, не на улицах, не в криках и оскорблениях, а корректно. Нужно услышать мнения всех людей, которые внесут свои предложения", – отметил модератор.

Встреча проходила в конференц-зале университета. Модератор представил часть участников. В основном это были депутаты областных, городских и районных Советов депутатов, парламента, руководителей государственных предприятий. В круглом столе активное участие принимали пять или шесть горожан, которые пришли не только с предложениями о реформах Конституции, но и с реальными примерами, которые показывают, что существующие законы не работают, и с этим нужно что-то делать.

© Sputnik / Инна Гришук Круглый стол прошел в университете имени Янки Купалы

Первый спикер демонстративно покинул зал

Диалог в Гродно начался с небольшого казуса. Первый выступающий – гродненский активист с оппозиционными взглядами – начал говорить о том, что нужно вернуть доверие белорусского общества к государственным органам власти.

"Чтобы проводить конституционные реформы, нужно создать временное правительство, так как у народа нет доверия к действующим органам власти. Они не исполняют свои обязанности. Есть несколько проблем, которые препятствуют налаживанию диалога, – это политические заключенные. Есть много фактов нарушения избирательной системы, которые ставят под сомнение результаты выборов", – отметил выступающий.

Модератор на третьей минуте речи прервал участника, напомнил, что он отошел от основной темы круглого стола, и в одностороннем порядке лишил его слова. В ответ на это мужчина заявил, что покидает мероприятие в знак протеста. Некоторые из присутствующих вслух осудили такое его поведение.

Во время выступления следующего спикера из IT-сферы, который говорил о цифровой экономике, блокчейне, необходимости брать пример с молодежи, которая давно ушла в цифровое пространство, спикеры круглого стола договорились, что можно обсуждать не только реформы органов местного управления, но и брать шире.

© Sputnik / Инна Гришук На встрече обсудили много вопросов

Кто-то из участников затронул вопрос распределения средств бюджета, в котором должен быть прописан механизм создания специальных фондов, которые будут идти на развитие определенных территорий и финансировать интересные идеи, предложенные жителями региона.

Горожане: диалога с депутатами не вышло

Затем выступила женщина, которая представляла интересы жителей одного из депутатских округов. Она пришла с наболевшей проблемой – гродненцы с августа не могут встретиться с депутатами.

"В первую очередь нужно начать соблюдать те законы, которые есть сейчас. Каким образом проходит совещание с населением, если население почти два месяца пытается пообщаться с депутатами. И с нами пообщался только один депутат. Была очень продуктивная встреча. Избиратели – нормальные адекватные люди, не нужно нас бояться", – отметила выступающая, добавив, что все многочисленные запросы на встречи попросту игнорируются.

Она добавила, что последние недели показали: у депутатов нет диалога с населением. Привела факты: чтобы узнать, когда и где будут проходить встречи народных избранников разного уровня с избирателями, нужно стать настоящим детективом.

В ответ на это многие депутаты возразили: "Встречи с избирателями есть". Кто-то из них объяснил, почему депутаты не устраивают встречи: многие горожане пишут письма с требованиями не об обычной встрече с депутатами, а об их отчете перед избирателями или и вовсе об отзыве депутата.

Один из депутатов Палаты представителей напомнила собравшимся о встрече депутатов на площади Ленина в Гродно 17 августа, где народные избранники выступали перед 20-тысячной аудиторией, настроенной не очень приветливо. Она сообщила, что депутаты готовы к диалогу и встречам. Привела пример: перед выступлением на площади была попытка наладить диалог в кабинете, но активисты ушли, отказались общаться с народным избранником по одному.

Участники круглого стола сегодня пришли к согласию: председатель областного Совета депутатов признал, что встречи должны состояться. Участники также предложили заранее публиковать на сайте исполкомов и на страницах государственной газеты и даты и места встреч депутатов с избирателями, а также отчеты о них.

О выборах местной власти

Через час обсуждений модератор зачитал одно из предложений, которое точно должно попасть в список итоговых предложений от Гродненской области – это избирательность местной власти и перераспределение бюджетов в пользу увеличения областных и районных.

Следующий выступающий решил развить эту мысль и предложил: все органы власти, начиная от председателей сельских советов, заканчивая руководителями области, должны избираться. Правда, кандидатуры на пост глав сельсоветов, районов, областей должны быть рекомендованы вышестоящим органом власти. Так, кандидатов на главу сельсовета рекомендует районная власть, кандидатов на главу района – областная, областных – президент.

"А в чем тогда избирательность местной власти? Неужели сами избиратели не смогут выдвинуть кандидатов на местную власть. Пусть кандидатуры предлагают граждане или политические партии", – тут же последовал вопрос из зала, но мужчине предложили не осуждать мнение выступающего.

Поднимался вопрос и о финансировании экономики регионов. Присутствующие сошлись во мнении, что сейчас у многих руководителей практически связаны руки в плане развития экономики отдельных районов или областей, так как большая часть налогов поступает в республиканский бюджет.

Кто-то из присутствующих предложил закрепить в Конституции понятие Всебелорусского собрания, на котором от имени народа должны приниматься важные для страны решения. Но у небольшой группы присутствующих, которые на мероприятии представляли интересы простых горожан, тут же возникли вопросы. Например, как будут формировать участников этого Всебелорусского собрания, поедут туда только начальники или есть шанс попасть простым людям. Оказалось, что пока ответов на эти вопросы нет, закон о Всебелорусском собрании пока находится в стадии разработки.

Почему не работают законы

Во время встречи поднималось много проблемных вопросов, которые не имели никакого отношения к Конституции. Часто оказывалось, что законы есть, но они почему-то не работают. Например, есть проблемы с созданием комитетов территориального общественного самоуправления (КТОС). На это эксперты круглого стола предположили, что здесь проблема в том, что люди не знают закон и не проявляют инициативу по созданию таких комитетов.

"Законы у нас есть, но часто они не работают. А почему? Так как народ безынициативен. Может, это многолетняя гиперопека государства сделала его таким", – высказал мнение один из участников диалоговой площадки.

Прозвучала на встрече и идея о необходимости развивать гражданскую инициативность белорусов. По предложению одной из участниц самый эффективный способ сделать это – уравнять в правах все общественные организации в стране и дать им равный доступ к государственному финансированию.

Диалоговые площадки, на которых будут обсуждать предложения по изменению Конституции и других важных законодательных актов, в Гродно будут работать примерно три недели. Обсуждения проходят в форме круглых столов по пяти ключевым темам. Чтобы поучаствовать в них, нужно заполнить электронную заявку в специальном разделе на сайте Гродненского облисполкома, указать конкретные предложения по изменениям законодательства. Когда все предложения будут собраны, пройдет итоговое пленарное заседание, на котором сформулируют основные предложения от области. Они готовятся к Всебелорусскому национальному собранию.