Глава ГУБОПиК Карпенков обещает гуманно применить оружие, в том числе огнестрельное, к участникам протестных акций

Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 октября. С "организованными преступными группами по принципу 90-х годов" сравнил участников акций протеста начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Николай Карпенков.

"Солдаты цветной революции, "змагары", — заявил он в интервью телеканалу "Беларусь 1" . — По-настоящему мужиков, которые любят свою страну, там нет. Лучшее их сравнение — организованные преступные группы по принципу 90-х годов, которые хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами, которых им щедро обещает Тихановская. Они хотят заработать денег".

По словам Карпенкова, он видел "все выборы, все протестные массы, которые были в 2001, 2006 и 2010 и 2015 годах". "Таких аморальных и циничных лиц, которые участвуют в процессе, я никогда не встречал, — сказал он. — Но мы верим в гуманность закона. Мы их задержим. Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное".

"И самых опасных "острокопытных" мы с улицы уберем. Любой, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие", — добавил Карпенков.

Председатель КГБ Иван Тертель тоже сегодня заявил, что из различных источников поступает информация о готовящейся в Беларуси провокации.

"В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации, — цитирует Тертеля государственное агентство БелТА . — Цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения".

Как отметил Тертель, по замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры Беларуси. "И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов, — сказал он. — В этих условиях комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности".

"В связи с этим хочу попросить наших граждан быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность", — добавил председатель КГБ.

В предстоящие выходные в Минске и других городах Беларуси планируются традиционные акции сторонников перемен.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава ГУБОПиК Карпенков обещает гуманно применить оружие, в том числе огнестрельное, к участникам протестных акций Минск, 16 октября. С "организованными преступными группами по принципу 90-х годов" сравнил участников акций протеста начальник Главного управления по борьбе с...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.