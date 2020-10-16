Кремль не имеет претензий к Тихановской

Москва не расценивает уголовное дело экс-кандидата Светланы Тихановской как политическое, и к ней Россия не имеет никаких претензий.

Так прокомментировал ситуацию об объявлении Тихановской в базу межгосударственный розыск пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 16 октября.

По его словам, правоохранительные органы РФ не имеют к ней претензий, но и объявление ее в межгосударственный розыск Москва не расценивает как политически мотивированный случай.

«У нас нет вопросов к Тихановской, мы ее в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы, в свою очередь, имеем с ними единую систему и единые обязательства», - сказал Песков.

В данном случае, по его словам, «абсолютно четкий юридический алгоритм».

Он напомнил, что МВД РФ ранее уже давало соответствующие разъяснения. «У нас есть достаточно четкие обязательства по союзным документам. На фоне того, что белорусские правоохранители ее подали в розыск, соответственно, мы получаем обязательства по их требованию», - отметил Песков.

Под случаи, когда государство считает политически мотивированным преследование человека другим государством, ситуация с Тихановской не подпадает.

«Преследование ведут правоохранители Беларуси, поэтому нужно, наверное, у них спрашивать», - заявил Песков, комментируя вопрос, оценивает ли Москва уголовное дело против бывшего кандидата в президенты Беларуси как политическое.