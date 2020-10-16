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Жээнбекову сохранили все привилегии, полагающиеся экс-президенту
16.10.2020 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт – Sputnik. Экс-президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову сохранены все привилегии, полагающиеся бывшему главе государства, соответствующий указ подписал и. о. президента Садыр Жапаров.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
"В соответствии с законом "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики" экс-президенту республики сохраняются все нормы, предусмотренные законодательством", – говорится в сообщении отдела информационного обеспечения аппарата правительства страны.
Жээнбеков в четверг 15 октября объявил о своей
Массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов вспыхнули в Кыргызстане 5 октября: были захвачены парламент и президентская администрация. В результате столкновений пострадали более 1,2 тысячи человек, один гражданин погиб.
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Соответствующий указ в пятницу подписал исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров.
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