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Жээнбекову сохранили все привилегии, полагающиеся экс-президенту

16.10.2020 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Экс-президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову сохранены все привилегии, полагающиеся бывшему главе государства, соответствующий указ подписал и. о. президента Садыр Жапаров.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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"В соответствии с законом "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики" экс-президенту республики сохраняются все нормы, предусмотренные законодательством", – говорится в сообщении отдела информационного обеспечения аппарата правительства страны.

Жээнбеков в четверг 15 октября объявил о своей отставке. По конституции страны после отставки главы государства его должен заменить спикер парламента. Занимающий эту должность Канат Исаев от такой возможности отказался, поэтому полномочия перешли к Жапарову.

Массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов вспыхнули в Кыргызстане 5 октября: были захвачены парламент и президентская администрация. В результате столкновений пострадали более 1,2 тысячи человек, один гражданин погиб.

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующий указ в пятницу подписал исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров.
 
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