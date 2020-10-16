Жээнбекову сохранили все привилегии, полагающиеся экс-президенту

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Экс-президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову сохранены все привилегии, полагающиеся бывшему главе государства, соответствующий указ подписал и. о. президента Садыр Жапаров.

"В соответствии с законом "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики" экс-президенту республики сохраняются все нормы, предусмотренные законодательством", – говорится в сообщении отдела информационного обеспечения аппарата правительства страны.

Жээнбеков в четверг 15 октября объявил о своей отставке . По конституции страны после отставки главы государства его должен заменить спикер парламента. Занимающий эту должность Канат Исаев от такой возможности отказался, поэтому полномочия перешли к Жапарову .

Массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов вспыхнули в Кыргызстане 5 октября: были захвачены парламент и президентская администрация. В результате столкновений пострадали более 1,2 тысячи человек, один гражданин погиб.