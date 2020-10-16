|
Республиканская партия обвинила Twitter в поддержке Байдена
17.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт – Sputnik. Республиканская партия подала в Федеральную избирательную комиссию (FEC) жалобу на Twitter, обвинив социальную сеть в незаконной поддержке штаба Джо Байдена, сообщил в пятницу канал Fox News.
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Республиканцы посчитали, что замалчивание Twitter публикаций о сыне бывшего вице-президента – это незаконное пожертвование в натуральной форме его предвыборному штабу.
В партии заявили, что Twitter является "партийным деятелем" и использует ресурсы для поддержки штаба Байдена в нарушение законодательства США. От комиссии республиканцы требуют провести тщательное расследование представленных фактов и наказать сеть.
Ранее Facebook и Twitter ограничили перепечатки материалов издания New York Post, в которых утверждалось, что сын политика Хантер получил несколько миллионов долларов, за доступ украинской компании к отцу. Газета опубликовала неподтвержденные электронные письма, которые, предположительно, были перехвачены с компьютера Хантера Байдена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В партии заявили, что Twitter является "партийным деятелем" и использует ресурсы для поддержки штаба Байдена в нарушение законодательства США.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)