Республиканская партия обвинила Twitter в поддержке Байдена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Республиканская партия подала в Федеральную избирательную комиссию (FEC) жалобу на Twitter, обвинив социальную сеть в незаконной поддержке штаба Джо Байдена, сообщил в пятницу канал Fox News.

Республиканцы посчитали, что замалчивание Twitter публикаций о сыне бывшего вице-президента – это незаконное пожертвование в натуральной форме его предвыборному штабу.

В партии заявили, что Twitter является "партийным деятелем" и использует ресурсы для поддержки штаба Байдена в нарушение законодательства США. От комиссии республиканцы требуют провести тщательное расследование представленных фактов и наказать сеть.

Ранее Facebook и Twitter ограничили перепечатки материалов издания New York Post, в которых утверждалось, что сын политика Хантер получил несколько миллионов долларов, за доступ украинской компании к отцу. Газета опубликовала неподтвержденные электронные письма, которые, предположительно, были перехвачены с компьютера Хантера Байдена.