США отказались от предложения Путина о продлении договора СНВ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что отказывается от предложения президента России Владимира Путина о продлении действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В пятницу российский лидер во время заседания Совбеза РФ предложил продлить ДСНВ на год без всяких условий. Он поручил главе МИД Сергею Лаврову получить от Вашингтона "внятный ответ" по этому вопросу.

"Ответ президента Путина сегодня о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок это не вариант", - написал советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен в Twitter.

Он добавил, что США "серьезно относятся к контролю над вооружениями, который обеспечит безопасность всего мира".

По его словам, США предлагали продление на год в обмен на то, что обе страны на это время установят лимиты на количество ядерных боеголовок. "Это было бы выгодно для обеих сторон, и мы считали, что русские были готовы принять то предложение, когда я встречался с моим коллегой в Женеве", - написал О'Брайен.

"Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений", - заключил О'Брайен.

США ведут переговоры с РФ по стратегической стабильности на фоне истекающего срока для продления стратегического договора СНВ-3.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.