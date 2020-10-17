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Трамп: если проиграю Байдену, уеду из страны

17.10.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Президент США Дональд Трамп пошутил, что победа на выборах демократа Джо Байдена вынудит его покинуть страну.

© REUTERS / TOM BRENNER
Республиканская партия обвинила Twitter в поддержке Байдена

Выборы президента США пройдут 3 ноября. За кресло в Белом доме борются действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден. Досрочное голосование в некоторых штатах уже началось.

"Выдвижение против худшего кандидата в истории борьбы на президентских выборах оказывает на меня давление", - заявил Трамп в ходе предвыборной встречи с избирателями в штате Джорджия. Трансляцию мероприятия вел телеканал NBC.

По словам американского лидера, если уступит оппоненту, ему нечем будет гордиться.

"Что я буду делать (если проиграю - Sputnik)? Я скажу: "Я проиграл худшему кандидату в истории политики". Я буду не очень доволен, возможно, мне придется покинуть страну, я не знаю", - сказал Трамп.

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Теги: Минск
 
 
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Нынешний хозяин Белого дома назвал своего соперника по президентской гонке "самым худшим кандидатом в истории".
 
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