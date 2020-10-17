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Эрдогана пригласили в Крым – понять ситуацию изнутри
17.10.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не делать поспешных выводов насчет статуса Крыма, лично не побывав на полуострове.
© Photo : из архива семьи Белясовых, сайт "Переяславская Рада 2.0"
Ранее турецкий лидер на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и намерена вместе с Киевом поддерживать крымских татар.
"Прежде чем Турции делать какие-либо поспешные выводы и шаги по Крыму, настоятельно рекомендуем их руководству официально посетить Крым и не раз, чтобы изнутри изучить ситуацию и принять факты, как это подобает взвешенным и зрелым политикам. Итог всех этих визитов должен быть однозначен - признание российского статуса Крыма", - заявил Умеров.
По его словам, турецкие власти не должны идти на поводу у Украины и ее западных партнеров.
В свою очередь постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов добавил, что отказ Анкары признать Крым российским регионом является примером отсутствия политической логики и указывает на утрату нынешними турецкими властями реализма.
"Анкара фактически отказывается от поддержки крымских татар, живущих на полуострове, в пользу связей с кучкой отщепенцев, порвавших со своим народом и осевших в Киеве, что указывает на утрату нынешними властями Турции реализма и перспективных для нее политических ориентиров в регионе", - сказал Мурадов.
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По его словам, крымско-татарский народ только после воссоединения Крыма с Россией обрел свой государственный язык, которого был лишен в украинские времена, обеспечил законное владение своими мечетями, в чем ему отказывал Киев, получил защиту от враждебных экстремистских сект, с которыми боролся долгие годы, и освободился от провоцирования вражды с остальной частью населения полуострова, подогреваемой из украинской столицы.
"Это в Анкаре, видимо, не считают достойным внимания, а предпочитают видеть Крым в составе деградирующей и раздираемой национализмом Украине. Эта позиция, в силу отсутствия политической логики, указывает на иные, плохо скрываемые планы некоторых не слишком дальновидных турецких политиков. Эти планы слишком легко разгадываются, чтобы быть тайной. Они не раз терпели фиаско в истории и не могут не вызывать сожаления и разочарования как у друзей Турции, так и у здравомыслящих турок", - сказал Мурадов.
"Именно с ними и с проживающими в Турции нашими соотечественниками крымскими татарами крымчане намерены и дальше крепить добрые отношения, надеясь, что благоразумие возьмет верх над несбыточными ожиданиями возвращения Крыма Украине, которое в корне противоречит интересам многонационального крымского народа", - добавил Мурадов.
Постпред подчеркнул, что в Анкаре должны в полной мере понимать, что Крым сделал свой незыблемый выбор, вернувшись на свою историческую родину в Россию.
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Турецкий лидер отказался признавать Крым частью России, в ответ ему заявили, что крымчане сделали свой выбор.
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