Россия примет зеркальные ответные меры на санкции ЕС по Навальному

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Россия примет зеркальные ответные меры на санкции Евросоюза в связи с произошедшим с блогером Алексеем Навальным, заявил журналистам постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным - россиянам запретили въезд на территорию Союза. В "черный список" попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.

Ответные меры

"Несомненно, зеркальные ответные меры будут приняты. Поскольку санкции введены персональные, то и ответ будет, очевидно, персональным", - сказал Чижов.

По его словам, ответные меры затронут двусторонние отношения Москвы с Берлином и Парижем, "ведь никто не скрывает, что за этим шагом стояли именно они".

Он добавил, что Россия расценивает санкции ЕС как односторонние незаконные меры. "В мире есть только одна инстанция, уполномоченная вводить санкции, – это Совет Безопасности ООН", - заявил он.

Чижов предположил, что поскольку у этого процесса были именно такие инициаторы, все прошло столь быстро. "Если бы это были иные члены ЕС, процесс мог бы занять совсем другое количество времени", - уточнил постпред.

Он также обратил внимание, что среди тех, кто выступал за санкции, возникли разногласия по этому вопросу. "Среди ратующих за введение санкций явно были внутренние разногласия по этому вопросу, неслучайно в СМИ сначала появилась информация о девяти подпадающих под них (санкции – Sputnik) лиц, потом их количество сократилось до шести", - сказал Чижов.

Хилое обоснование

Обоснование новых санкций ЕС с политической и юридической точек зрения очень хилое, а с моральной – просто неприемлемое, уверен Чижов.

Он добавил, что инициаторы санкций – Франция и Германия – даже не представили своим союзникам нужных обоснований.

"Насколько мы знаем, те, кто инициировал все это, ни в момент принятия соответствующих решений Советом ЕС, ни до, ни после не представили даже своим союзникам каких-либо доказательств связи перечисленных людей с этой историей, чтобы хоть как-то обосновать подобный шаг, который в любом случае является нелегитимным", - сказал Чижов.

По словам постпреда РФ в ЕС, "все это было основано на такой ущербной логике", которую союзникам Берлина и Парижа "нужно просто принять на веру".

"При этом, уговорив страны ЕС и ближайших партнеров - Великобританию и Норвегию, они в своей, скажем мягко, наивности полагали, что то же самое должны сделать и граждане России - поверить им на слово. А доверие - очень хрупкая вещь, его очень легко разрушить и очень трудно снова склеить. И в нашем случае от него к настоящему моменту, увы, мало что осталось", - отметил постпред РФ.

Пересмотр отношений

Чижов не исключил, что постоянному представительству в ЕС в ближайшее время станет сложнее работать.

"К вопросу о пересмотре наших отношений с ЕС. Признаться, я ожидаю, что мне и моим сотрудникам в ближайшее время станет сложнее работать, но мы к этому готовы и в любом случае будем стремиться к выправлению российско-ЕСовских отношений. На равноправной и взаимоуважительной основе, разумеется, ни в коей мере не жертвуя принципиальными российскими интересами", - сказал он.

Он отметил, что решение о введении новых санкций подтвердило худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время.