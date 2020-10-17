США отвергли предложение РФ о продлении ДСНВ без анализа ситуации - посол

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 окт - Sputnik. США без проведения какого-либо серьезного анализа отвергли инициативу России о продлении на год Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), об этом в субботу заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

По его словам, в пятницу информационное пространство США потрясло сразу два "взрыва".

"Первый взрыв - когда мир услышал о том, что Владимир Владимирович Путин делает еще один шаг вперед навстречу американцам, пытаясь спасти контроль над вооружениями. И второй взрыв - когда американцы однозначно, без какого-либо, на мой взгляд, серьезного анализа просто взяли и отвергли предложение Владимира Владимировича Путина", - пояснил Антонов.

Он отметил, что Вашингтон намерено искажает причины отказа России от предложений США по ДСНВ. "Печально, что США пытаются перевернуть все с ног на голову, пытаются показать все так, будто бы Россия хочет все разрушить", - заявил посол.

Напомним, накануне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась от предложения президента России Владимира Путина о продлении действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Ответ президента Путина сегодня о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок это не вариант", - написал советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен в Twitter.

Вашингтон напомнил, что выступал с предложением продлить на год ДСНВ в обмен на то, что обе страны на это время установят лимиты на количество ядерных боеголовок. "Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений", - подчеркнул О'Брайен.

США ведут переговоры с РФ по стратегической стабильности на фоне истекающего срока для продления стратегического договора СНВ-3.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.