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Прекращения диалога с Москвой быть не может ― глава МИД Германии
17.10.2020 16:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт – Sputnik. Урегулирование конфликтов в Ливии, Сирии, на Украине, а также ситуации в Беларуси, в Нагорном Карабахе и Венесуэле возможно только совместно с Российской Федерацией, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
© Sputnik / Владимир Сергеев
Соответствующее заявление глава МИД ФРГ сделал в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.
"Вместе с Россией мы заседаем в Совете безопасности ООН, мы сидим в вопросах ливийского процесса и по теме Украины за одним столом. Во всех этих переговорах речь идет о решениях окончания войн", ― сказал министр.
Глава МИД Германии продолжил озвученный представителем СМИ список конфликтов, решения по которым невозможно достичь без России. В частности, к перечисленным Ливии, Сирии, Украине Маас добавил Беларусь, Армению-Азербайджан и Венесуэлу.
"Прекращения диалога с Москвой быть не может. Слишком многие люди в мире полагаются на то, что международное сообщество в диалоге с Россией позаботится о том, чтобы положить конец этим конфликтам", - подчеркнул Маас.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва
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По словам Хайко Мааса, отношения Германии и России "остаются сложными", но "никто не может быть заинтересован" в начале нового "ледникового периода" .
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