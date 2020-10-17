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Прекращения диалога с Москвой быть не может ― глава МИД Германии

17.10.2020 16:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 окт – Sputnik. Урегулирование конфликтов в Ливии, Сирии, на Украине, а также ситуации в Беларуси, в Нагорном Карабахе и Венесуэле возможно только совместно с Российской Федерацией, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. 

© Sputnik / Владимир Сергеев
Россия примет зеркальные ответные меры на санкции ЕС по Навальному

Соответствующее заявление глава МИД ФРГ сделал в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Вместе с Россией мы заседаем в Совете безопасности ООН, мы сидим в вопросах ливийского процесса и по теме Украины за одним столом. Во всех этих переговорах речь идет о решениях окончания войн", ― сказал министр.

Глава МИД Германии продолжил озвученный представителем СМИ список конфликтов, решения по которым невозможно достичь без России. В частности, к перечисленным Ливии, Сирии, Украине Маас добавил Беларусь, Армению-Азербайджан и Венесуэлу.

"Прекращения диалога с Москвой быть не может. Слишком многие люди в мире полагаются на то, что международное сообщество в диалоге с Россией позаботится о том, чтобы положить конец этим конфликтам", - подчеркнул Маас.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом Навального, по словам Лаврова,  "Россия может перестать общаться с Евросоюзом", поскольку на Западе "не понимают необходимость взаимоуважительного разговора" и Евросоюз "ведет себя неприемлемо в деле с Навальным".

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Теги: Минск
 
 
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По словам Хайко Мааса, отношения Германии и России "остаются сложными", но "никто не может быть заинтересован" в начале нового "ледникового периода" .
 
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