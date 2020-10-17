ЦИК Кыргызстана назвал условие для проведения повторных выборов в парламент

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 окт - Sputnik. Снизить избирательный порог прохождения в парламент и размер избирательного залога для проведения повторных выборов предложили в Центризибркоме Кыргызстана.

В ЦИК считают, что для проведения новых парламентских выборов нужно создать определенные правовые условия, которые позволят расширить представительство в парламенте политических сил, в частности изменить законодательство.

В связи с этим в ближайшее время планируется рассмотреть вопрос снижения избирательного порога прохождения в парламент и размера избирательного залога. Также в ЦИК считают, что необходимо отрегулировать участие в новых выборах тех партий, "действия которых послужили основанием для признания недействительными результатов выборов".

С чего все началось

Напомним, парламентские выборы в Кыргызстане закончились политическим кризисом. В Бишкеке произошли жесткие столкновения силовиков и митингующих. Более тысячи человек были ранены, не обошлось без жертв.

После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

Премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.

Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

Что ждет Кыргызстан в будущем

На фоне массовых протестов в стране было объявлено чрезвычайное положение, в четверг оно было отменено в Бишкеке, рассматривается вопрос об его отмене по всей стране.

Новым премьер-министром страны был назначен Садыр Жапаров. Президент Жээнбеков в четверг 15 октября объявил о своей отставке. По конституции страны после отставки главы государства его должен заменить спикер парламента. Занимающий эту должность Канат Исаев от такой возможности отказался, поэтому полномочия перешли к Жапарову.

Известно, что новые президентские выборы в Кыргызстане могут пройти 17 января 2021 года, а парламентские - 20 декабря этого года.