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Трамп: полиция по всей стране лишится денег в случае победы демократов

18.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп оценил угрозу для американских полицейских, выступая с предвыборной речью перед сторонниками в штате Висконсин.

"Если вы отдадите власть демократам, радикальные левые лишат финансирования, разоружат, ликвидируют полицейские департаменты по всей Америке… Пока я президент, мы никогда не лишим полицию финансирования, мы будем их защищать и я всегда буду с героями правоохранительных органов", - заявил Трамп. 

© REUTERS / TOM BRENNER
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По его словам, "полицейские - невероятные люди", которые обеспечивают безопасность по всей стране, и власти просто обязаны заботиться о них. Он также добавил, что только в 2020-м более тысячи сотрудников американской полиции подверглись нападению, но об этом "никто не говорит", а Байден относится к полиции как к врагам и очерняет их.

Напомним, по разным городам США, а затем и по многим странам мира прокатилась волна протестов и беспорядков. Причиной стала смерть от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Во время задержания один из полицейских навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции.

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Выборы президента США пройдут 3 ноября. За кресло в Белом доме борются действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден. Досрочное голосование в некоторых штатах уже началось.

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Теги: Минск
 
 
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Если на выборах в США победит Джо Байден, полицейские департаменты по всей стране будут лишены финансирования, считает Дональд Трамп.
 
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