Минобороны Армении заявило о нарушении перемирия со стороны Азербайджана

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Инцидент произошел на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с Ираном, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение. К 07:20 (06:20 по минскому времени - Sputnik) с использованием артиллерийского огня противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище, граница с Ираном) с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери", – написала Степанян в Facebook.

Со своей стороны Минобороны Азербайджана заявило, что режим перемирия грубо нарушили ВС Армении, подвергнув артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции на линии соприкосновения в Карабахе.

"Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня в 0:00 18 октября (23:00 по минскому времени 17 октября), вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение. Ночью противник обстрелял из минометов и артиллерии окрестности Джебраила, а также освобожденные села на реке Араз. Среди личного состава нет пострадавших. Нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования. Войска проводят соответствующие действия на всем фронте на выгодном уровне, на значительных высотах и позициях", - сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Ранее МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00:00 18 октября (23:00 по минскому времени 17 октября). Пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила решение о перемирии с полуночи по местному времени. Непризнанная НКР приветствовала усилия Минской группы ОБСЕ и заявила, что готова соблюдать условия перемирия.

Что происходит в Нагорном Карабахе

По данным представителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, с начала боевых действий в зоне карабахского конфликта погибли 36 мирных жителей, ранены 115 человек.

В субботу стало известно, что тяжело раненный в Нагорном Карабахе бывший член армянского парламента от фракции "Процветающая Армения" Рустам Гаспарян умер. Гаспарян вместе с сыном отправился в зону конфликта в качестве добровольца. Его сын погиб накануне.

Ранее Азербайджан заявил о ракетных обстрелах со стороны Армении городов Гянджи и Мингечевира, в результате которых погибли 13 человек, были ранены 52 человека. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла эту информацию.

Также стороны конфликта сообщают об уничтожении техники друг друга. Минобороны Азербайджана заявило о выведении из строя зенитно-ракетного комплекса С-125, самолета Су-25 и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе.

В свою очередь Минобороны Армении утверждает, что средства ПВО страны в субботу сбили три азербайджанских беспилотных летательных аппарата в воздушном пространстве республики, еще один беспилотник уничтожили в небе над непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.

Реакция России

С момента очередного обострения ситуации в Карабахе Россия в числе первых призвала стороны к сдержанности, руководство страны провело ряд телефонных переговоров и встреч с представителями сторон, а также организовало в Москве встречу глав МИД Армении и Азербайджана. Несмотря на достигнутую на переговорах в Москве на прошлой неделе договоренность о перемирии в гуманитарных целях в Нагорном Карабахе, конфликт продолжается с прежней интенсивностью.

В субботу помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку рассчитывает на более активную работу России над реализацией договоренностей Минской группы ОБСЕ по Карабаху.

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