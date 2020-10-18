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Адвокат Марии Колесниковой освобожден из СИЗО
18.10.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт ― Sputnik. Сейчас Илья Салей находится дома в своей минской квартире, сообщил Sputnik его близкий друг и коллега. Детали освобождения пока не разглашаются.
Илья Салей
Что было на встрече в СИЗО
Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября
Адвокат Колесниковой Александр Пыльченко в эфире "Эхо Москвы" рассказал, что его подзащитную посетили двое мужчин, которые предложили ей пообщаться с президентом. Колесникова, по словам адвоката, заявила, что оставаться в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми.
Telegram-канал "Пул Первого" отреагировал на заявление Пыльченко и сообщил, что данную информацию решил подтвердить или опровергнуть.
"Вот какой ответ мы получили: на встречу ее не приглашали", – сообщает Telegram-канал.
Результаты "диалога с властью"
Уже субботу 10 октября арестованному блогеру Сергею Тихановскому
На следующий день двум собеседникам президента – бизнесмену и политологу Юрию Воскресенскому и директору минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения.
Стало известно, что Рабцевич возвращается к работе в PandaDoc. А Воскресенский намерен подготовить поправки в Конституцию.
© Sputnik
Адвокат Максим Знак, назвавший встречу не переговорами, а обменом мнений, был переведен в другую камеру. Его защитники отмечают, что условия содержания ухудшились.
Виталий Шкляров пожаловался, что давно не был в бане, ее организовали для всех участников встречи с Александром Лукашенко. По его словам, всем дали спокойно помыться и пообщаться между собой.
В понедельник 12 октября Минский городской суд принял решение не изменять меру пресечения экс-банкиру Виктору Бабарико – он останется под стражей.
Уголовное
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Адвокат Илья Салей, который в минувшие выходные был на встрече в СИЗО с Александром Лукашенко, вышел на свободу.
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