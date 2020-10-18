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Адвокат Марии Колесниковой освобожден из СИЗО

18.10.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт ― Sputnik. Сейчас Илья Салей находится дома в своей минской квартире, сообщил Sputnik его близкий друг и коллега. Детали освобождения пока не разглашаются.

Илья Салей был задержан в 9 сентября вместе с Марией Колесниковой и Максимом Знаком по делу о призывах о захвате власти. 12 сентября в его отношении следователи избрали меру пресечения – содержание под стражей на 2 месяца. Расследованием уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, занимается Главное следственное управление СК. 

Что было на встрече в СИЗО

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября встретился в СИЗО КГБ с экс-претендентом на пост главы республики Виктором Бабарико и другими фигурантами уголовных дел, которые были заведены в предвыборный период и после президентской кампании. Встреча продолжалась четыре с половиной часа. Все это время ее участники обсуждали конституционную реформу. 

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Адвокат Колесниковой Александр Пыльченко в эфире "Эхо Москвы" рассказал, что его подзащитную посетили двое мужчин, которые предложили ей пообщаться с президентом. Колесникова, по словам адвоката, заявила, что оставаться в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми.

Telegram-канал "Пул Первого" отреагировал на заявление Пыльченко и сообщил, что данную информацию решил подтвердить или опровергнуть.

"Вот какой ответ мы получили: на встречу ее не приглашали", – сообщает Telegram-канал.

Результаты "диалога с властью"

Уже субботу 10 октября арестованному блогеру Сергею Тихановскому  разрешили позвонить жене Светлане. Супруги в последний раз общались четыре месяца назад. 

На следующий день двум собеседникам президента – бизнесмену и политологу Юрию Воскресенскому и директору минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения. 

Стало известно, что Рабцевич возвращается к работе в PandaDoc. А Воскресенский намерен подготовить поправки в Конституцию. 

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Адвокат Максим Знак, назвавший встречу не переговорами, а обменом мнений, был переведен в другую камеру. Его защитники отмечают, что условия содержания ухудшились. 

Виталий Шкляров пожаловался, что давно не был в бане, ее организовали для всех участников встречи с Александром Лукашенко. По его словам, всем дали спокойно помыться и пообщаться между собой.

В понедельник 12 октября Минский городской суд принял решение не изменять меру пресечения экс-банкиру Виктору Бабарико – он останется под стражей.

Уголовное дело о призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета Генеральная прокуратура Беларуси возбудила 19 августа. Колесникова является одной из трех обвиняемых по данному делу, двое других – ее соратники, адвокаты Максим Знак и Илья Салей. Им предъявлено обвинение по статье, максимальная санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Колесникова содержится под стражей в следственной тюрьме в Жодино, суд оставил ее там до 8 ноября.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Адвокат Илья Салей, который в минувшие выходные был на встрече в СИЗО с Александром Лукашенко, вышел на свободу.
 
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