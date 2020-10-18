МВД: в субботу были задержаны 58 участников акций протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. В милиции заверили, что были приняты все необходимые меры "по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности".

Как отметили в ведомстве, также накануне прошли "мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия", в которых приняли участие около 1 700 человек. В то же время на протестные акции в Минске, Бресте, Витебске и Светлогорске собрались "около 400 человек", подсчитали в МВД.

Самым многочисленным несанкционированным мероприятием днем 17 октября стал "так называемый генеральный женский марш в Минске", отметили в пресс-службе. Марш стартовал в 12:20 от ТЦ "Дана Молл" по пр. Независимости. Около 150 женщин прошли до пл. Якуба Колоса и около 14:30 разошлись. В МВД подчеркивают, что акция в целом прошла без происшествий.

"С 12:30 от здания МГЛУ началось студенческое шествие. При этом была предпринята попытка блокировать движение автотранспорта по ул. Козлова. Около 13:20 данная акция была прекращена после вмешательства сотрудников милиции, 43 человека задержаны и доставлены для разбирательства в ОВД", - говорится в официальном Telegram-канале МВД.

По данным ведомства, в областных и районных центрах оппозиционно настроенные граждане в основном собирались в спальных районах на дворовых территориях на чаепития и совместные субботники. В общей сложности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан.

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