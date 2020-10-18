Конфликт в Нагорном Карабахе – что известно к данному часу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Минобороны Азербайджана заявило в воскресенье об уничтожении подразделениями ПВО страны штурмовика Су-25 армянских вооруженных сил. В свою очередь оборонное ведомство Армении информацию о сбитом самолете опровергло.

Также Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении тактического беспилотника ВС Армении.

"18 октября в 13:00 тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении, предпринявший попытку совершить полет в Горадизском направлении, был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана", - сообщает оборонное ведомство этой страны.

Утром в воскресенье пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с Ираном. В свою очередь Азербайджан заявил об атаке армянских военнослужащих в Карабахе. Оборонное ведомство этой страны заявило, что вооруженные силы Армении в течение минувшей ночи использовали минометные и артиллерийские установки в разных направлениях.

Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в воскресенье еще о 40 погибших военнослужащих за сутки. На данный момент число погибших военных составляет свыше 660. Активные бои продолжаются в Агдамском и Джебраильском направлениях.

Внешнеполитические ведомства Армении и Азербайджана 17 октября объявили о договоренности начать новое гуманитарное перемирие с 00:00 по местному времени 18 октября (с 23:00 по минскому времени 17 октября). Непризнанная НКР заявила, что готова соблюдать условия перемирия. Через несколько часов после вступления режима в силу минобороны Армении обвинило Баку в его нарушении, Ереван заявил об артиллерийском обстреле на севере и ракетном – на юге линии соприкосновения. Затем в свою очередь военное ведомство Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в "грубом" нарушении режима прекращения огня посредством артиллерийских обстрелов азербайджанских позиций.

Неделю назад стороны в ходе переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября, а после обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Напомним, очередное обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

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