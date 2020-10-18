Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. На площади Ванеева к участникам Партизанского марша присоединились демонстранты, которые шли со стороны микрорайона Серебрянка, и сейчас многотысячная колонна идет по Партизанскому проспекту в сторону универмага "Беларусь".

Там, по сообщениям очевидцев, сконцентрирована военная техника — машины "Рубеж" и машины с колючей проволокой.

Подъезды к Партизанскому проспекту с разных сторон площади Ванеева перекрыты.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На пути движения колонны демонстрантов в Минске сконцентрирована военная техника Минск, 18 октября. На площади Ванеева к участникам Партизанского марша присоединились демонстранты, которые шли со стороны микрорайона Серебрянка, и сейчас...

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.