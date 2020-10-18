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На пути движения колонны демонстрантов в Минске сконцентрирована военная техника
18.10.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 октября. На площади Ванеева к участникам Партизанского марша присоединились демонстранты, которые шли со стороны микрорайона Серебрянка, и сейчас многотысячная колонна идет по Партизанскому проспекту в сторону универмага "Беларусь".
Там, по сообщениям очевидцев, сконцентрирована военная техника — машины "Рубеж" и машины с колючей проволокой.
Подъезды к Партизанскому проспекту с разных сторон площади Ванеева перекрыты.
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 18 октября. На площади Ванеева к участникам Партизанского марша присоединились демонстранты, которые шли со стороны микрорайона Серебрянка, и сейчас...
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