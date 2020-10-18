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Тысячи демонстрантов идут по проезжей части Партизанского проспекта

18.10.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. Тысячи демонстрантов идут по проезжей части Партизанского проспекта. По оценкам корреспондентов БелаПАН, это около десятка тысяч человек.

Они заняли всю проезжую часть и тротуары проспекта. Многие идут с бело-красно-белыми флагами на древках и на плечах. Люди скандируют "Жыве Беларусь!". Голова колонны дошла до пересечения проспекта с улицей Кошевого.

По сообщениям телеграм-каналов, из центра города в сторону Партизанского проспекта направилась большая колонна автозаков и автобусов с силовиками.


Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 октября. Тысячи демонстрантов идут по проезжей части Партизанского проспекта. По оценкам корреспондентов БелаПАН, это около десятка тысяч человек. Они...
 
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