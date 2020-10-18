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Тысячи демонстрантов идут по проезжей части Партизанского проспекта
18.10.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 октября. Тысячи демонстрантов идут по проезжей части Партизанского проспекта. По оценкам корреспондентов БелаПАН, это около десятка тысяч человек.
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 18 октября. Тысячи демонстрантов идут по проезжей части Партизанского проспекта. По оценкам корреспондентов БелаПАН, это около десятка тысяч человек. Они...
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