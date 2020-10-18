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Колонна демонстрантов идет по Партизанскому проспекту
18.10.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 октября. Сторонникам перемен все же удалось собраться на Партизанском проспекте и сформировать колонну, которая идет по тротуарам. Люди стекаются к проспекту по улицам Аранская, Ленина, Октябрьская. Люди также сконцентрированы в районе метро "Пролетарская".
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 18 октября. Сторонникам перемен все же удалось собраться на Партизанском проспекте и сформировать колонну, которая идет по тротуарам. Люди стекаются к...
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