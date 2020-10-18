|
В Минске люди по разным улицам пытаются выйти на Партизанский проспект
18.10.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 октября. В Минске люди по разным улицам пытаются выйти на Партизанский проспект.
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 18 октября. В Минске люди по разным улицам пытаются выйти на Партизанский проспект. Как сообщают корреспонденты БелаПАН, небольшие группы граждан идут в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)