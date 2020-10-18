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Президентские выборы начались в Боливии
18.10.2020 16:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт – Sputnik. Голосование на президентских выборах официально начато в Боливии.
© REUTERS / DAVID MERCADO
"Это будет необычный день голосования – по расписанию, с масками и антибактериальным гелем", – заявил на церемонии открытия выборов руководитель Высшего избирательного суда страны Сальвадор Ромеро.
В текущем году голосование закончится на час раньше, нововведением выборов стала возможность любому гражданину (журналисту или наблюдателю) сфотографировать итоговый протокол комиссии. Ромеро заверил граждан страны, что подсчет голосов будет вестись честно.
На главную должность в Боливии претендуют пять кандидатов, главными из которых являются бывший министр экономики Луис Арсе, которого поддерживает "Движения к социализму" экс-президента Эво Моралеса, и бывший президент Боливии Карлос Меса, который возглавлял страну с 2003 по 2005 годы.
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Нововведением выборов стала возможность любому гражданину (журналисту или наблюдателю) сфотографировать итоговый протокол комиссии.
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