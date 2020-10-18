Президентские выборы начались в Боливии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Голосование на президентских выборах официально начато в Боливии.

"Это будет необычный день голосования – по расписанию, с масками и антибактериальным гелем", – заявил на церемонии открытия выборов руководитель Высшего избирательного суда страны Сальвадор Ромеро.

В текущем году голосование закончится на час раньше, нововведением выборов стала возможность любому гражданину (журналисту или наблюдателю) сфотографировать итоговый протокол комиссии. Ромеро заверил граждан страны, что подсчет голосов будет вестись честно.

На главную должность в Боливии претендуют пять кандидатов, главными из которых являются бывший министр экономики Луис Арсе, которого поддерживает "Движения к социализму" экс-президента Эво Моралеса, и бывший президент Боливии Карлос Меса, который возглавлял страну с 2003 по 2005 годы.

Президентские выборы в Боливии состоялись 20 октября прошлого года. Оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила, что во время голосования были зафиксированы многочисленные нарушения. Тогда Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Новое руководство страны объявило о проведении новых президентских выборов, в которых Моралесу запретили участвовать в качестве кандидата. Но экс-президент, находящийся сейчас в Аргентине, руководит президентской кампанией "Движения к социализму".